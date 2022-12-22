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Mondelez получила более миллиарда долларов за часть своего бизнеса по производству жвачки

  • 22/12/2022, 15:44
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Mondelez получила более миллиарда долларов за часть своего бизнеса по производству жвачки
Сделка коснулась двух фабрик — в США и в Польше, а также целого ряда брендов.

Компания Mondelez International продала часть своего бизнеса, который касается производства жевательной резинки. Компанией-приобретателем стала голландская Perfetti Van Melle (специализируется на кондитерских товарах), сообщает Retail Detail.

Подразделение Mondelez International производило жевачки в том числе для брендов Stimorol, V6 и Bubblicious. Итало-голландская компания Perfetti Van Melle приобрела бизнес за 1,35 миллиарда долларов. Сделка коснулась двух фабрик — в США и в Польше, а также целого ряда брендов: Trident, Dentyne, Stimorol, Hollywood, V6, Chiclets, Bubbaloo, Bubblicious, Cachou Lajaunie, Negro и La Vosgienne.

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За счет новых брендов Perfetti Van Melle намеревается дополнить и расширить свой портфель. В настоящее время компания выпускает Mentos, Chupa Chups, Frisk и Fruittella. Что до Mondelez, то в приоритете компании теперь развитие производств шоколада, печенья и пирожных.

К 2030 году руководство рассчитывает поднять выручку от этих категорий товаров до 90% от общей выручки (на сегодняшний день она составляет 80%).

Ранее редакция сообщала, что топ-менеджеры «Билайна» выкупили компанию у нидерландского холдинга за 130 миллиардов рублей.

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Теги : сделка производство жевачки Продажа бизнеса бизнес


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