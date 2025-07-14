В 2025 году минимальный набор продуктов в Новосибирской области подорожал на 15%

В Новосибирской области в июне 2025 года стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц составила 8358,11 рублей. Это на 1,4% больше по сравнению с маем (7815,67 рубля) и на 15,3% — с начала года. Об этом сообщили аналитики Новосибирскстата.

Самый дорогой набор продуктов первой необходимости среди регионов Сибирского федерального округа — в Красноярском крае — 9 314 рубля. С начала года он подорожал на 16,9%. Самый дешевый минимальный набор в июне был в Омске — 7 197 рублей. Это на 18,4% больше, чем в конце декабря.

Больше всего минимальный набор с начала года подорожал в Томской области — на 18,8% (до 8357,64 рублей).

Стоит отметить, что в Новосибирской области традиционно, в список продуктов наиболее популярных в минимальном наборе вошли макаронные изделия (24,5%), плоды и овощи (23,7%), молочные продукты (19,6%), мясо (16,9%), а также яйца, рыба, чай, соль, специи, сахар и кондитерских изделия.

Основной рост цен зафиксирован в овощной категории. Цена на морковь подскочила на 20,4%, свежие огурцы — на 17,8%, свёклу — на 13,5% и картофель — на 7,2%. Из фруктов дороже стали апельсины (+6,1%) и лимоны (+5,7%).

Снизились цены на капусту белокочанную (-11,5%), помидоры свежие (-11,1%) и перец сладкий свежий (-10,5%). Кроме того, дешевле стали бананы (-7,7%), виноград (-7,3%), чеснок (-5,9), зелень свежую (-4,5) и свежие грибы (-3,2).

В категории мясопродуктов дороже стали мясо индейки (+3,6%), мясные консервы (+2,9%) и сосиски (+2,7%). Однако дешевле стали вареная колбаса (-4,8%), пельмени (-3,5%), а также мясные консервы для детского питания (-0,9%).

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске резко взлетели цены на мебель.