Автомобили из Кореи и Китая подешевели в Новосибирской области

Средние цены на подержанные автомобили в Новосибирской области находятся на уровне 2,05 миллиона рублей. Такие данные предоставили эксперты Авто.ру Оценка. Среди лидеров по снижению цен оказались европейские и корейские модели.

Самое значительное падение средней стоимости зафиксировано у Renault Duster: его цена снизилась на 14,9%. Теперь подержанный автомобиль можно купить за 1,16 миллиона рублей.

Второе место по удешевлению занимает BMW X5, чья цена уменьшилась на 13% и составляет 8,44 миллиона рублей.

Kia Rio и Renault Duster стали доступнее почти на 10% и теперь стоят 878 и 995 тысяч рублей соответственно.

Замыкает пятерку лидеров отечественная Lada Priora, средняя цена которой снизилась на 9,1% и составляет 347 тысяч рублей.

В июне 2025 года средние цены на подержанные автомобили возрастом до 15 лет снизились в большинстве сегментов.

Российские машины подешевели на 2,3%, до 698 тысяч рублей. Европейские, японские и корейские авто потеряли в цене 6,4%, до 2,34 миллиона рублей. Китайские автомобили снизились на 3%, до 2,17 миллиона рублей. Подержанные машины американских марок подешевели сильнее всех – на 9%, до 1,3 миллиона рублей.

Напомним, в России готовят законопроект о повышенном налоге для машин старше 15 лет. Российские дилеры пытаются продавить финансовый рычаг для стимулирования продаж новых автомобилей.

Ранее редакция сообщала о том, что в регионе спрос на подержанные авто падает при росте предложения. Несколько факторов влияют на такой итог.