Автограф сенатора Карелина на долларе выставлен на продажу в Новосибирске

Новосибирец выставил на продажу автограф сенатора от Новосибирской области Александра Карелина на долларовой банкноте.

По оценке продавца, такая купюра может стоить до 1,5 миллионов рублей.

Автор объявления на популярном сайте подчеркивает, что уникальность автографа заключается в том, что Карелин не ставит свои подписи на денежных купюрах. Однако, благодаря настойчивости владельца банкноты и занятости спортсмена, удалось получить столь ценный автограф.

Как отметил продавец, автограф был получен осенью 1999 года, когда Карелин завершал свою карьеру.

Ранее редакция сообщала о том, что за автографом Алины Загитовой выстроилась огромная толпа в Новосибирске.