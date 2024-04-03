За автографом Алины Загитовой выстроилась огромная толпа в Новосибирске

В ЛДС «Сибирь-Арена» прошло выступление команды Этери Тутберидзе. Оно называлось «Чемпионы на льду».

Одной из главных звезд была фигуристка Алина Загитова.

После шоу Загитова не расстроила своих фанатов и устроила автограф-сессию. Очередь из новосибирцев, желающих получить автограф, была огромной. После шоу фигуристка выложила у себя в соцсетях фото, как подписывает флаеры.

Отметим, что помимо Загитовой на льду выступали Евгения Тарасова, Александра Трусова, Владимир Морозов и другие фигуристы.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский блогер Дава довел до слез Ольгу Бузову.