За автографом Алины Загитовой выстроилась огромная толпа в Новосибирске

В ЛДС «Сибирь-Арена» прошло выступление команды Этери Тутберидзе. Оно называлось «Чемпионы на льду».
Одной из главных звезд была фигуристка Алина Загитова.
После шоу Загитова не расстроила своих фанатов и устроила автограф-сессию. Очередь из новосибирцев, желающих получить автограф, была огромной. После шоу фигуристка выложила у себя в соцсетях фото, как подписывает флаеры.
Отметим, что помимо Загитовой на льду выступали Евгения Тарасова, Александра Трусова, Владимир Морозов и другие фигуристы.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский блогер Дава довел до слез Ольгу Бузову.
Источник фото: Телеграм-канал Алины Загитовой
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