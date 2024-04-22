Цыганки отмыли сибирского бомжа и сделали из него миллионера

Очень интересную схему провернули две цыганки из Томска. На улице они случайно встретили грязного и вонючего 62-летнего бомжа и решили воплотить в реальность сказку про Золушку. Женщины отмыли бродягу, причесали, купили приличный костюм и сделали из него миллионера. Вложения в этот преступный стартап полностью окупились за несколько дней. Но в один прекрасный момент карета превратилась в тыкву, а на запястьях благодетельниц защелкнулись наручники.

― Как установили оперативники, аферистки познакомились с безработным мужчиной, не имеющим постоянного места жительства, вошли к нему в доверие, после чего фиктивно зарегистрировали его в другом городе и дистанционно оформили на его имя кредит на сумму 2 млн рублей, предоставив подложные документы о его заработке, ― сообщили в МВД по Томской области.

Потом приодетого бомжа стали водить по кредитным организациям, где он благополучно оформлял займы.

Полицейским вовремя удалось рассекретить этот план быстрого обогащения. Женщин взяли с поличным в одном из банков, где они только что забрали из банкомата наличные деньги.

Сказка для бомжа закончилась, он вернулся в свою привычную среду обитания. А его покровительницы стали фигурантками уголовного дела по статье «Мошенничество». Одну цыганку поместили под стражу, другой избрали подписку о невыезде. Сейчас правоохранители устанавливают другие эпизоды их преступной деятельности.