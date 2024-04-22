Апелляция не обнаружила вывода средств из операций «Экологии-Новосибирск» и «Экотранс-Н»

Седьмой арбитражный апелляционный суд признал задолженность бывшего регоператора системы утилизации твердых коммунальных отходов ООО «Экология-Новосибирск» перед ООО «Экотранс-Н» в размере 309 млн рублей. В августе 2022 года Арбитражный суд Новосибирской области исключил эту сумму из реестра задолженности. Напомним, ранее обе компании входили в контур влияния Группы «ВИС». Компания «Эконтранс-Н» оказывала услуги по вывозу твердых коммунальных отходов в Новосибирской области по договорам с региональным оператором.

Судом установлено, что договоры регоператора и «Экотранс-Н» были заключены по сформированной по результатам торгов цене. Аналогичные договоры регоператор заключал с МУП «Спецавтохозяйство». Кроме того, у «ЭкоТранс-Н» имелись собственные ресурсы для выполнения контракта. В штате компании были более 500 человек, имелась собственная и приобретенная в лизинг спецтехника.

— Договоры заключались после проведения открытых торгов, — подчеркивает пресс-служба ГК «ВИС». — Суд подтвердил, что в открытых торгах могли принимать участие все заинтересованные лица. Торги были признаны законными и оспорены не были. Представители «ВИС» также подчеркнул, что тарифы «Экотранс-Н» были ниже тарифов регионального оператора, что позволяло последнему получать доход. По данным материалов суда, себестоимость вывоза «ЭкоТранс-Н» в 2021 году составляла в среднем 320,47 руб./м без НДС, а выручка 336,47 руб./м без НДС. Тарифы ООО «Экология-Новосибирск» с 01.01.21 по 01.07.21 составляли 439,62 руб./м, с 01.07.21 — 462,48 руб./м.

Ранее Группа «ВИС» сообщала, что процедура банкротства стала следствием накопления долгов из-за низкого процента сбора платежей с населения в первый период деятельности регоператора, а также заниженными тарифами на вывоз мусора. Начиная процедуру банкротства, группа планировала поэтапно погасить задолженность «Экологии-Новосибирск» перед подрядчиками и вернуть компанию в нормальный режим работы. Однако лишение ее статуса регоператора сделало план невозможным. В Группе «ВИС» напомнили, что продолжают отстаивать свои интересы в судебных инстанциях и надзорных органах.

Напомним, ООО «ЭкоТранс-Н» обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о включении требований в размере 409,5 млн рублей в реестр кредиторов в марте 2022 года. Судя по материалам суда, речь идет об 11 договорах. Впоследствии сумма задолженности уменьшилась до 321 млн рублей. В ходе рассмотрения документов суд выявил завышение объемов ТКО, предъявленных к оплате, по сравнению с фактически перевезенными и снизил сумму задолженности до 309 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что министра ЖКХ и энергетики Дениса Архипова, а также директора «Спецавтохозайства» арестовали в Новосибирске.