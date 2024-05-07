Автоинспектор Гусев, оправданный за выстрел в Векила Абдуллаева, не просил компенсацию в суде

Старший инспектор ДПС ГИБДД Мошковского района смог восстановиться на службе после незаконного уголовного преследования из-за ЧП с задержанными нарушителями правил дорожного движения. Александр Гусев снова работает на дороге и следит за безопасностью. При этом высшее руководство не хочет, по словам инспектора, повышать его по карьерной лестнице, а наоборот делает все возможное, чтобы он уволился из органов.

Устав терпеть такое отношение, Гусев написал обращение к президенту Владимиру Путину. Он пожаловался главе государства на предвзятое отношение к себе.

Стоит отметить, что после того, как инспектора отказались увольнять из МВД его непосредственный начальник и командир отделения, они тоже попали в опалу и были вынуждены уволиться сами.

Между тем, сам Гусев настроен решительно и готов продолжать службу в ДПС. Он боится, что после ухода на пенсию недоброжелатели, которые ранее угрожали его семье, начнут мстить за смерть 19-летнего Векила.