Стало известно, когда пройдет акция «Свеча памяти» в Новосибирске

8 мая во всех районах Новосибирской области состоится акция «Свеча памяти». Она начнется в 22:00.

По сообщению мэрии, в Новосибирске главной площадкой станет Монумент Славы. По словам заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Нелюбова, ожидается, что в акции на Монументе примут участие более трёх тысяч человек.

Основные праздничные мероприятия пройдут 9 мая. В 10:00 на площади Ленина в Новосибирске состоится военный парад войск Сибирского гарнизона. Акция «Бессмертный полк», которая обычно проводится в этот день, в этом году пройдёт в онлайн-формате.

Ранее редакция сообщала о том, что генеральная репетиция парада Победы пройдет 7 мая в Новосибирске.