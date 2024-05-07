Стало известно, когда пройдет акция «Свеча памяти» в Новосибирске

8 мая во всех районах Новосибирской области состоится акция «Свеча памяти». Она начнется в 22:00.
По сообщению мэрии, в Новосибирске главной площадкой станет Монумент Славы. По словам заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Нелюбова, ожидается, что в акции на Монументе примут участие более трёх тысяч человек.
Основные праздничные мероприятия пройдут 9 мая. В 10:00 на площади Ленина в Новосибирске состоится военный парад войск Сибирского гарнизона. Акция «Бессмертный полк», которая обычно проводится в этот день, в этом году пройдёт в онлайн-формате.
Ранее редакция сообщала о том, что генеральная репетиция парада Победы пройдет 7 мая в Новосибирске.
Источник фото: Freepik / Автор — rawpixel.com
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