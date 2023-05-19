Автокомпания «Кама» готовится выпустить примерно 10 000 электромобилей

10 000 электромобилей «Атом» рассчитывает произвести автомобильная компания «Кама» в России буквально в первый год запуска производства. Произойдет это в 2025 году, уточнил РИА Новости гендиректор компании Игорь Поваразднюк. Однако он не сообщил, где именно будет налажено производство новинки, так как на данный момент, по его словам, рассматривается целый ряд производственных площадок.

В настоящее время, будучи на стадии прототипа, автомобиль вызывает неподдельный интерес у частных лиц и бизнеса. Все они выражают готовность оформить предзаказ, добавил гендиректор компании.

Напомним, что АТОМ — независимый стартап с международной командой, нацеленный на молодежь. История российского бренда электромобилей АТОМ пишется с идеи нынешнего его директора Игоря Поваразднюка, в Набережных Челнах.

К началу текущего года в команде стартапа работают около 400 человек, в их числе бывшие сотрудники крупных международных автоконцернов (в том числе Tesla) и зарубежных IT-компаний.

Ранее редакция сообщала, что российские автодилеры предупреждают об увеличении срока ожидания импортных автозапчастей.