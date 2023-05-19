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Big Bad Data: «РТК-Солар» представил аналитику внешних цифровых угроз с начала 2023 года

  • 19/05/2023, 11:25
Компания «РТК-Солар» представила аналитику на базе сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA за январь-апрель 2023 г. В частности, анализ более 2,5 тыс.

РостелекомTelegram-каналов противоправной тематики и даркнет-форумов показал, что с начала года хакеры выложили в Сеть данные 123 российских организаций общим объемом 1,1 ТБ. Среди информации, украденной с персональных устройств граждан, в открытом доступе обнаружено около 340 млн учетных записей клиентов банков, пользователей онлайн-сервисов и соцсетей.

В основе аналитики лежат результаты мониторинга публичных и закрытых сегментов интернета (даркнет), 1,2 млн доменных имен и SSL-сертификатов, а также 50 млн ежедневно обрабатываемых DNS-запросов. Такой многовекторный мониторинг позволяет компании получить максимально полный набор данных о потенциальных угрозах.

По оценке экспертов Solar AURA, от утечек данных в январе-апреле больше всего пострадали ритейл и e-commerce (40% «сливов»), финансовый сектор (29%), а также строительство и девелопмент (13%). При этом 76% утечек составляют базы данных, которые в общей сложности содержат более 300 млн строк, в том числе 61,1 млн адресов электронной почты и 144,3 млн телефонных номеров. Остальные 24% – это массивы документов, украденных с файловых серверов. Общий объем этой информации настолько велик, что к ней в полной мере применимы принципы анализа больших данных. Это делает любую новую утечку значимой и потенциально опасной. Например, боты по «пробиву» берут сведения из самых разных баз и формируют на их основе комплексное досье на конкретную персону.

Утечки – не единственная угроза. Так, количество фишинговых атак и кибермошенничеств в апреле 2023 года выросло на 26% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Сам же фишинг стал более массовым и изощренным. Его основные характеристики в 2023 году: высокий уровень автоматизации, защита от обнаружения, нацеленность на самые разные отрасли.  Хакеры стали реже использовать интернет-эквайринг на фишинговых сайтах, смещая акцент с разового списания платежа в сторону получения доступа к личному кабинету в системе онлайн-банкинга.

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#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : фишинг Ростелеком кибермошенники интернет-эквайринг


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