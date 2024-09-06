Руководство ГЭТ наказали за нарушение трудовых прав сотрудников в Новосибирске

В Новосибирске после многочисленных жалоб работников трамвайного депо оштрафовали руководящий состав МКП «ГорЭлектроТранспорт».

Ранее сотрудники предприятия пожаловались на невыносимые условия труда и халатность начальства президенту Путину и главе СК РФ Бастрыкину.

Водители трамваев сравнили свои условия труда с концлагерями и признались, что этот вид транспорта в городе самый опасный.

Работники ГЭТ рассказали, что их лишили единственной столовой и ликвидировали стоматологический кабинет, который работал на территории филиала и был очень удобен для сотрудников.

Но больше всего людей возмутила новая форма, которая, по их мнению, похожа на зэковскую робу.

― Выдаваемая обувь скользкая при минусовой температуре, верхняя одежда некомфортная и напоминает форму заключенного исправительной колонии. Сотрудники отказываются ее получать, – отметили работники ГЭТ.

После того, как ситуация на предприятии получила огласку в СМИ, региональная прокуратура с участием специалистов Ростехнадзора, Росздравнадзора, ГИД НСО провела проверку и выявила в деятельности ГЭТ и его филиалов множество нарушений в сфере пожарной безопасности, охраны труда и порядка проведения технического контроля перед выходом транспорта на линию.

― В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города внесено представление директору МКП «ГЭТ». Возбуждено 6 административных по нарушению требований охраны труда, порядка проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров. Виновным назначено наказание в виде штрафов, ― пояснили в прокуратуре Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что 12 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Устранение нарушений, требующих дополнительного финансирования и времени, прокуратура контролирует.

Ранее редакция сообщала о том, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении трудовых прав работников муниципального предприятия «Горэлектротранспорт».