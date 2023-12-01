Дачника наказали за охоту на зайцев в огороде под Новосибирском

Полиция задержала 40-летнего мужчину, который стрелял в зайцев в Новосибирске. Об этом сообщает МВД по Новосибирской области.

Жители Новосибирского района услышали выстрелы 27 ноября. От них тут же поступил звонок в полицию.

— Сотрудники полиции незамедлительно приступили к выяснению обстоятельств случившегося, — говорится в сообщении.

В ходе розыскных мероприятий полицейским удалось установить личности всех причастных. Одним из открывшим стрельбу оказался 40-летний житель Новосибирского района. Он дал признательные показания.

— Выяснилось, что в дневное время мужчина, находясь в одном из дачных обществ, выстрелил из охотничьего оружия. В результате действий правонарушителя жители населенного пункта не пострадали, — отметили в полиции.

Он также пояснил, что стрелял в надоедливых зайцев, которые заполонили дачи.

В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении. Материалы направлены для принятия решения в мировой суд.

Ранее редакция сообщала о том, что зайцы вышли на охоту в огороды дачников под Новосибирском.