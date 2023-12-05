ЧП в Новосибирске: неизвестный подкинул в военкомат взрывное устройство в консервной банке

Самодельное взрывное устройство, спрятанное в крупную консервную банку, обнаружили на окне военкомата по улице Дмитрия Шамшурина,12 в Новосибирске в ночь на 5 декабря.

― Прибывшие на место сотрудники экстренных служб вскрыли устройство, а там внутри был таймер с проводами и нитью накаливания, а также с сыпучим веществом серого цвета. При этом всё было запитано квадратной батарейкой с двумя выводами питания, ― сообщил Infopro54 источник, знакомый с ситуацией.

В Росгвардии подтвердили факт выезда специалистов.

― По сообщению от службы безопасности военного комиссариата об обнаружении подозрительного предмета, на место выехали сотрудники группы разминирования инженерно-технического отделения ОМОН «Сибирь» Управления Росгвардии по Новосибирской области.

Саперы ОМОН осмотрели находку и идентифицировали ее как предмет, схожий с самодельным взрывным устройством. Совместно с взрывотехниками УФСБ России по Новосибирской области подозрительный предмет был дообследован и с помощью специального оборудования приведен в безопасное состояние. Элементы конструкции были направлены для проведения взрывотехнической экспертизы, ― прокомментировали в ведомстве.

Сейчас фрагменты взрывного устройства изучают эксперты.

По факту происшествия проводится проверка. Поиском террориста занимаются ФСБ и полиция.

Ранее редакция сообщала о задержании пенсионерки, которая из чувства мести хотела поджечь военкомат в в Новосибирске.