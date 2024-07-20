Автомобиль насмерть сбил пешехода в Новосибирской области

В Тогучинском районе пешеход попал под колеса автомобиля. Он переходил проезжую часть в неустановленном месте. ДТП произошло поздним вечером 19 июля.
— Водитель 1973 года рождения, управляя автомобилем Ниссан Санни двигался по автодороге Н-2631 со стороны с.Шмаково в сторону с.Репьево, в пути следования совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, — рассказали в Госавтоинспекции.
В результате автоаварии пешеход скончался на месте. На вид мужчине около 40 лет.
На месте работал экипаж ДПС и следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии и личность погибшего устанавливаются.
— На данный момент известно, что пешеход переходил дорогу примерно в 60 м от нерегулируемого пешеходного перехода. На верхней одежде погибшего отсутствовали световозвращающие элементы, — уточнили в ведомстве.
Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске установили оборудование, которое фиксирует автомобили, которые не пропускают пешеходов на «зебре». Сумма штрафа за непропуск составляет 1500 — 2500 рублей.
Источник фото: Госавтоинспекция Новосибирской области, автор- пресс-служба
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