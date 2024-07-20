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Почти 70 студентов из Новосибирска получат по миллиону рублей

  • 20/07/2024, 13:15
Автор: Оксана Мочалова
Почти 70 студентов из Новосибирска получат по миллиону рублей
Они стали победителями всероссийского конкурса «Студенческий стартап».

Новосибирская область в лидерах по числу победителей конкурса студенческих стартапов. 68 студентов НГАУ, НГУ, НГТУ НЭТИ, СГУГиТ получат по миллиону рублей на развитие своих бизнес-проектов. Отбор заявок студентов проходил в несколько этапов, включая в том числе защиту в онлайн-формате.

Среди проектов, которые победили: радар потребительских желаний (сервис для аналитики текущего положения рынка), разработка и коммерциализация telegram-бота для поиска помощи на дороге, создание «умной» урны для улучшения экологического состояния городов России, технология оценки здоровья почвы, разработка конструкции сепаратора для снижения себестоимости обработки зерна, разработка «умной» таблетницы, платформа для поиска знакомств в студенческом сообществе и другие.

В Новосибирской области региональным оператором Фонда содействия инновациям выступает Новосибирский областной инновационный фонд, подведомственный миннауки НСО. Фонд занимается консультированием по программам Фонда содействия инновациям, Сколково, грантовым конкурсам и по мерам поддержки инновационных проектов.

По данным регионального Министерства науки и инновационной политики с 2022 года победителями конкурса «Студенческий стартап» становились 98 новосибирских студентов. Гранты получали проекты в области робототехники, систем диагностики инфекций, создание препарата для ранозаживления, генетическая паспортизация рыбы, ассистент для инвалидов по зрению с обратной связью.

— В регионе рассматриваются возможности для запуска студенческого бизнес-инкубатора в Академпарке, а также экосистемы молодежного технологического предпринимательства — ТЭМП, — прокомментировал министр науки и инновационной политики НСО Вадим Васильев.

Стоит отметить, что в 2024 году конкурс «Студенческий стартап» вызвал рекордный интерес со стороны обучающихся — в фонд поступило более 7,7 тыс. заявок. Помимо Новосибирской области, среди лидеров по количеству проектов-победителей — университеты из Москвы, Татарстана, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Ростовской, Томской и Тюменской областей, а также Ставропольского и Пермского краёв.

Наибольшее число поддержанных бизнес-проектов ориентированы на цифровые технологии, креативные индустрии и создание новых приборов. Также большое количество студенческих технологических бизнес-проектов связаны с медициной, химией и биотехнологиями, микроэлектроникой и БПЛА.

Ранее редакция рассказывала, что сварочного робота оснастят компьютерным зрением ученые в Новосибирске. 

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области, автор- пресс-служба

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Рубрики : Инновации Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : стартап конкурс грант


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