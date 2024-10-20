Автомобиль повис на краю оврага в Новосибирске

В Новосибирске автомобиль с водителем оказался на краю оврага. К счастью, на помощь мужчине пришли спасатели.
Как стало известно из Telegram-канала «Спасатели МАСС», вчера, 19 октября, сотрудники были вызваны на помощь 56-летнему мужчине, который оказался в машине, повисшей над оврагом.
На предоставленном видео можно увидеть автомобиль, задняя часть которого накренилась в овраг.
Спасатели, используя другой автомобиль и трос, смогли вытащить машину вместе с мужчиной из опасной ситуации.
— Мужчину деблокировали, медицинская помощь ему не требовалась, — сообщили спасатели.
Ранее редакция сообщала о том, что спасатели выезжали более 1700 раз на места ДТП в Новосибирской области.
Источник фото: Спасатели МАСС
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru