Автомобиль повис на краю оврага в Новосибирске

В Новосибирске автомобиль с водителем оказался на краю оврага. К счастью, на помощь мужчине пришли спасатели.

Как стало известно из Telegram-канала «Спасатели МАСС», вчера, 19 октября, сотрудники были вызваны на помощь 56-летнему мужчине, который оказался в машине, повисшей над оврагом.

На предоставленном видео можно увидеть автомобиль, задняя часть которого накренилась в овраг.

Спасатели, используя другой автомобиль и трос, смогли вытащить машину вместе с мужчиной из опасной ситуации.

— Мужчину деблокировали, медицинская помощь ему не требовалась, — сообщили спасатели.

Ранее редакция сообщала о том, что спасатели выезжали более 1700 раз на места ДТП в Новосибирской области.