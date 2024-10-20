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В Новосибирске пожарные спасли от огня соседние дома 

  • 20/10/2024, 15:30
Автор: Артем Рязанов
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Общая площадь пожара составила 253 квадратных метра

Сотрудники МЧС Новосибирской области спасли от огня соседний дом на улице Уральская в Первомайском районе.

Пожар произошел вчера, 19 октября, в 21:10 в двухквартирном дома и надворных постройках.

— Уже через 5 минут первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова, — говорится в сообщении МЧС региона.

Огонь стремительно распространялся, угрожая перерасти в масштабное возгорание и затронуть соседние жилые дома и хозяйственные постройки. В течение часа 24 сотрудника МЧС России, используя 6 единиц техники, успешно справились с открытым пламенем. Из горящего здания пожарные вынесли два газовых баллона.

Выясняются причины произошедшего.

Общая площадь пожара составила 253 квадратных метра. В результате возгорания были уничтожены баня и беседка, а также повреждена кровля дома и стена соседнего здания на площади 2 квадратных метра. К счастью, никто не пострадал.

Ранее редакция сообщала о том, что рыбаки спасли мужчину, более двух месяцев дрейфовавшего на лодке в Охотском море.

Источник фото: МЧС по Новосибирской области

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : улица Уральская спасатели пожар


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