В Новосибирске пожарные спасли от огня соседние дома 

Сотрудники МЧС Новосибирской области спасли от огня соседний дом на улице Уральская в Первомайском районе.
Пожар произошел вчера, 19 октября, в 21:10 в двухквартирном дома и надворных постройках.
— Уже через 5 минут первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова, — говорится в сообщении МЧС региона.
Огонь стремительно распространялся, угрожая перерасти в масштабное возгорание и затронуть соседние жилые дома и хозяйственные постройки. В течение часа 24 сотрудника МЧС России, используя 6 единиц техники, успешно справились с открытым пламенем. Из горящего здания пожарные вынесли два газовых баллона.
Выясняются причины произошедшего.
Общая площадь пожара составила 253 квадратных метра. В результате возгорания были уничтожены баня и беседка, а также повреждена кровля дома и стена соседнего здания на площади 2 квадратных метра. К счастью, никто не пострадал.
Ранее редакция сообщала о том, что рыбаки спасли мужчину, более двух месяцев дрейфовавшего на лодке в Охотском море.
Источник фото: МЧС по Новосибирской области
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