Жители КСМа снова жалуются на стоянку грузовиков на одной из улиц Новосибирска

Жители микрорайона КСМ снова обратили внимание на водителя грузового автомобиля, который припарковал свою крупногабаритную машину в правом ряду на Одоевском шоссе.

— Мы неоднократно публиковали просьбы подписчиков перенести место для стоянки с ключевой улицы микрорайона на менее популярный участок, но фуры то и дело возникают у выезда из двора, — говорится в сообщении паблика «Моя Первомайка».

Следует отметить, что в мае здесь произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель седана врезался в припаркованный грузовик, который регулярно ночует на правой полосе дороги. В результате столкновения иномарка получила серьёзные повреждения, в то время как фура не пострадала.

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