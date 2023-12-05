Автомобиль сбил годовалого ребенка на дороге в Новосибирске

Днем, 5 декабря, водитель автомобиля ВАЗ сбил на дороге маленькую девочку.

― На территории Первомайского района управляя автомобилем ВАЗ-21120, водитель двигался по ул. Звездная в сторону дома № 7 ул. Звездная и в пути следования у дома № 1 по ул. Звездная совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, ― сообщили в госавтоинспекции.