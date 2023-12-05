Авиакомпания S7 запустила дополнительные рейсы в зимнем сезоне из Новосибирска

S7 Airlines увеличивает число рейсов в зимнем сезоне по нескольким направлениям. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Из Новосибирска можно будет чаще улетать в Горно-Алтайск, Казань и Кызыл.

Дополнительный рейс в день до Горно-Алтайска был запущен с 1 декабря.

Также стало больше рейсов в Кызыл. Всего до 23 декабря будет 4 рейса в неделю. А после шесть, но только до 13 января.

Увеличение рейсов произошло и в направлении Казани. Теперь их 11 вместо 9 в неделю. А с 18 до 13 декабря число вырастет до 13 раз в неделю.

После 1 января сибиряки смогут улететь в Казань 12 раз в неделю.

Ранее редакция сообщала о том, что прямые рейсы из Новосибирска в Камрань начнут летать с 3 декабря.