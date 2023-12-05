Полицейские ищут подростков, избивших дворника в Новосибирске

В Новосибирске сотрудники полиции разыскивают подростков, напавших на дворника. Инцидент произошёл вечером, 4 декабря, во дворе дома в Ленинском районе.

Сначала в лицо мужчине распылили баллончик, а затем забрали лопату и стали бить ею. Дворник пытался звать на помощь, но упал. Лежачего продолжили избивать.

― По информации, опубликованной в СМИ полиция проводит проверку, устанавливает достоверность видео, попавшего в Интернет, а также обстоятельства произошедшего и участников, ― сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Авторы видео вставили в ролик, который разлетелся по телеграм-каналам, нацистские лозунги и фото Гитлера.

Следственный комитет по Новосибирской области также проводят проверку по факту происшествия.

― Предварительно установлено, что инцидент произошёл вечером 4 декабря текущего года в Ленинском районе города Новосибирска. Группа несовершеннолетних мальчиков избивала мужчину, записывая происходящее на видео. В ходе проверки следователями будут изучены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в региональном СК.

Ранее редакция сообщала о школьниках, которые убили мужчину ради контента в социальных сетях.