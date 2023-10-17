Автомобиль сбил пешехода после ДТП в Новосибирске

Двойное ДТП случилось сегодня, 17 октября, на улице Мясниковой в Новосибирске. Две машины столкнулись лоб в лоб, а затем одна из них опрокинувшись, сбила пешехода. Происшествие произошло около дома №10. Об этом сообщает ГИБДД по Новосибирской области.

— Автомобиль «Toyota Succeed», выезжая с прилегающей территории, совершил столкновение с автомобилем «Mercedes-Benz». После чего «Toyota» опрокинулась на мужчину, который находился на тротуаре, — говорится в сообщении.

Пострадал водитель автомобиля «Toyota» и 78-летний пешеход. Оба были госпитализированы в медучреждение.В данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее редакция сообщала о том, что на 20 процентов выросло количество аварий на дорогах Новосибирской области.