На расселение домов в Калининском районе Новосибирска потребуется 400 млн рублей

В Новосибирске началось освоение площадки в Калининском районе в рамках комплексного развития территории. Договор на КРТ мэрия Новосибирска и ООО СЗ «Фадеев» (Входит в ГК «Поляков». — Ред.) заключили в мае 2023 года. Оплата застройщика за право заключения договора о КРТ составила около 40 млн рублей. Всего на участке 55 427 кв. по улицам Фадеева – Игарская планируется снести 8 домов (все признаны аварийными), а также 2 объекта нежилого назначения.
Первый дом снесли сегодня, 17 октября.
— Проект в рамках КРТ на Фадеева это прежде всего реальный шаг в решении проблемы ликвидации аварийного фонда Новосибирска. Мы расселяем здесь жителей 6 аварийных домов, мэрия ― еще 2, — комментирует гендиректор ГК «Поляков», зампредседателя комитета по строительству Законодательного Собрания Илья Поляков.
На площадке КРТ застройщик планирует возвести мини-полис «Фора» из 6 многоэтажных домов общей площадью 77 000 кв. м, из которых площадь жилья составит не менее 50 000 кв. м. Проектированием мини-полиса занимается «Архитектурно-планировочная мастерская Фефелова В.В.».
— Реализация проекта позволит кардинально изменить пространство в створе улиц Фадеева и Игарской. Вместе с новым жильем класса «комфорт+» здесь появится современная социальная и коммерческая инфраструктура. Вместе с коллегами-депутатами будем работать над вопросом транспортной доступности территории, здесь есть что улучшить, — говорит Илья Поляков. — Северная часть Новосибирска не первый год развивается опережающими темпами в сравнении с рядом других территорий мегаполиса. Уверен, что вскоре и улица Фадеева станет более привлекательной для жизни и инвестирования.
Для осуществления мероприятий по проектированию, расселению и строительству застройщик заключил кредитный договор с банком ДОМ.РФ на сумму 4,7 млрд рублей. Завершить проект «Форы» компания должна до конца 2027 года.
Ранее редакция сообщала о том, что рост ключевой ставки повышает спрос на жилье в новостройках Новосибирска.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Поляков»
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