На расселение домов в Калининском районе Новосибирска потребуется 400 млн рублей

В Новосибирске началось освоение площадки в Калининском районе в рамках комплексного развития территории. Договор на КРТ мэрия Новосибирска и ООО СЗ «Фадеев» (Входит в ГК «Поляков». — Ред.) заключили в мае 2023 года. Оплата застройщика за право заключения договора о КРТ составила около 40 млн рублей. Всего на участке 55 427 кв. по улицам Фадеева – Игарская планируется снести 8 домов (все признаны аварийными), а также 2 объекта нежилого назначения.

Первый дом снесли сегодня, 17 октября.

— Проект в рамках КРТ на Фадеева это прежде всего реальный шаг в решении проблемы ликвидации аварийного фонда Новосибирска. Мы расселяем здесь жителей 6 аварийных домов, мэрия ― еще 2, — комментирует гендиректор ГК «Поляков», зампредседателя комитета по строительству Законодательного Собрания Илья Поляков.

В результате реализации проекта КРТ квартиры получат 103 семьи. Общие затраты на расселение составят около 400 млн рублей. Затраты застройщика по расселению и выкупу объектов ― 317 млн рублей (6 домов). Кроме того, застройщик должен подготовить проект детского сада на 180 мест, пройти с ним Госэкспертизу и передать мэрии. Расходы на проектирование детского сада составят 20 млн рублей. Мэрия в рамках договора обязуется провести мероприятия по строительству этого объекта.

На площадке КРТ застройщик планирует возвести мини-полис «Фора» из 6 многоэтажных домов общей площадью 77 000 кв. м, из которых площадь жилья составит не менее 50 000 кв. м. Проектированием мини-полиса занимается «Архитектурно-планировочная мастерская Фефелова В.В.».

— Реализация проекта позволит кардинально изменить пространство в створе улиц Фадеева и Игарской. Вместе с новым жильем класса «комфорт+» здесь появится современная социальная и коммерческая инфраструктура. Вместе с коллегами-депутатами будем работать над вопросом транспортной доступности территории, здесь есть что улучшить, — говорит Илья Поляков. — Северная часть Новосибирска не первый год развивается опережающими темпами в сравнении с рядом других территорий мегаполиса. Уверен, что вскоре и улица Фадеева станет более привлекательной для жизни и инвестирования.

Для осуществления мероприятий по проектированию, расселению и строительству застройщик заключил кредитный договор с банком ДОМ.РФ на сумму 4,7 млрд рублей. Завершить проект «Форы» компания должна до конца 2027 года.

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