Автомобиль влетел в витрину магазина после ДТП в Новосибирске

Иномарка влетела в витрину магазина после ДТП в Новосибирске. Происшествие произошло на перекрестке улиц Жуковского и Дмитрия Донского. Об этом сообщает «АСТ-54 black» в Телеграм.

— Subaru Impreza врезалась в витрину павильона после столкновения с другим автомобилем — Nissan X-Trail, — говорится в сообщении.

В отделении пропаганды ГИБДД сообщили, что ДТП было оформлено с материальным ущербом, пострадавших, к счастью, нет.

Напомним, что вчера, 5 января, на трассе «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий» в ДТП попала женщина-водитель. С различными травмами она была госпитализирована в ближайшую больницу.

Ранее редакция сообщала о том, что виновница аварии с грузовиком на трассе под Новосибирском скончалась в больнице.