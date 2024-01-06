Волейболисты «Локомотива-Новосибирск» одержали победу над «Газпром-Югра»

Волейболисты «Локомотива-Новосибирск» всухую обыграли «Газпром-Югра» из Сургута. Это уже десятая победа клуба подряд в Чемпионате России. Об этом сообщает пресс-служба новосибирской команды.

Сам матч проходил 5 января в Новосибирске. Он закончился со счетом 3:0.

Под постом о победе болельщики поделились своим мнением о матче.

— Защита командная понравилась. — Молоткова выпустили — хорошо. — Наши лучшие!

Следующий матч состоится с оренбургским «Нефтяником».

Напомним, что «Локомотив» ранее обыграл «Урал». Сибиряки не позволили «Уралу» взять ни одного сета и одержали победу.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский «Локомотив» выиграл гостевой матч у «Факела».