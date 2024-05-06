Автомобиль врезался в трамвай в Новосибирске

На площади Труда в Новосибирске автомобиль влетел в трамвай.

По данным 2ГИС, портал оценивает рейтинг пробок в 4 балла.

— Чего стоим? Что там? Кого материть? — комментирует один из пользователей 2ГИС.

Автомобилисты сообщают, что всему виной ДТП с участием автомобиля и трамвая на площади Труда.

Кроме того, по данным 2ГИС затруднено движение на улицах Широкой, Станиславского, Большой.

Ранее редакция сообщала о том, что «Мерседес» сбил 4-летнюю девочку на самокате в Новосибирске.