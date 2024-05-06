В Новосибирске приостановили работу «Малыгинского рынка» в Хилокском треугольнике

В Новосибирске приостановили деятельность «Малыгинского рынка», который находился в многострадальном «Хилокском треугольнике» нелегально.

Весной и осенью здесь ежедневно собиралось до 250 грузовых фур и кипела несанкционированная оптово-розничная торговля овощами и фруктами.

В недавнем 2022-м Новосибирский районный суд отказал в удовлетворении иска прокуратуры о запрете торговли на этом участке.

Но в 2023 году после визита прокурора региона Александра Бучмана и многочисленных проверок со стороны налоговой инспекции, Росприроднадзора и Роспотребнадзора областное надзорное ведомство вновь обратилось с иском в суд.

— На период судебных заседаний собственнику земельного участка запретили совершать регистрационные действия в ЕГРН, чтобы избежать разбора новых махинаций с землей и затягивания разбирательства. Кроме того, владельца участка, на котором находился рынок, наряду с МУП «САХ», подозревается в захламлении федерального земельного участка, — рассказал председатель РОО «Центр правовых инициатив потребителей» Михаил Михайлов.

«Легендарная» свалка является одной из многих, расположенных рядом с улицей Малыгина. Периодически она горит и буквально отравляет воздух на Малыгинском жилмассиве. Гарь и вонь распространяется как в Ленинском, так и в Кировском районах левобережья. Новосибирцы годами борются за чистое небо и свежий воздух, но пока это не принесло результатов.

— Бездействие пока еще неустановленных лиц из администрации Новосибирского района, которое и привело к возникновению данных несанкционированных свалок, легло в основу уголовного дела по халатности. Оно было выделено в отдельное производство из возбужденного в июле 2022 года дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — пояснил правозащитник.

Михайлов отметил, что «Малыгинский рынок» попадает в санитарно-защитные зоны (ССЗ) кладбища «Клещихинское» и полигона «Левобережный».

По его словам, сейчас проводятся экспертизы, определяющие, выполняет ли ССЗ функции защитного барьера между опасным объектом и жилой застройкой. Это позволит принять окончательное решение о негативном воздействии «Левобережного» и причинении вреда здоровью жителям улицы Малыгина, а также о необходимости их ускоренного расселения.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске ликвидируют незаконные ярмарки в «Хилокском треугольнике». Такое решение было принято после визита прокуратуры совместно с Росреестром, Роспотребнадзором, МЧС, Минпромторгом и городскими властями. Проверками были выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, выразившиеся в отсутствии пожарных сигнализаций, должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность. Допущено хранение продукции с истекшим сроком годности, несоблюдение температурного режима, наличие запрещенной продукции.