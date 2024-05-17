Автомобиль загорелся после столкновения с КАМАЗом в Новосибирской области

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Трагедия произошла на 70-м километре трассы Р-255 «Сибирь».

— Водитель «Фольксвагена» совершил столкновение с КАМАЗом, стоящим на обочине дороги, в результате которого водитель легкового транспорта скончался на месте, — сообщили в службе.

На сайте «Служба 112 Новосибирской области» после столкновения «Фольксваген» загорелся.

На месте ДТП работали экстренные службы, включая скорую помощь, правоохранителей, пожарных.

По данным МВД по Новосибирской области, на данный момент устанавливаются обстоятельства трагедии.

Ранее редакция сообщала о том, что дептранс Новосибирска заплатит почти 130 тысяч автомобилисту за ущерб от ДТП.