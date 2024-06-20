«Изгоняли бесов»: супругов обвиняют в истязаниях и убийстве 10-летней девочки в Новосибирске

В Новосибирской области по подозрению к причастности в убийстве 10-летней школьницы задержали супружескую пару, проживающую в селе Каменка Новосибирского района.

В лапы мучителей Яну* отдала родная мать: женщина уезжала в командировку и просила знакомых присмотреть за дочерью. Несколько дней «няньки» морили ребенка голодом, хлестали крапивой якобы изгоняя бесов и избивали.

Замученная пытками Яна нашла конфеты, съела их, после чего началась обильная рвота. Только после того, как ребенок потерял сознание, супруги-садисты вызвали скорую.

По данным следствия, 17 июня девочка была доставлен бригадой скорой медицинской помощи в детскую больница скорой медицинской помощи, где скончалась.

— По факту преступления возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Истязание». Обвиняемые задержаны, в настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения, — сообщили в СК региона.

Ранее редакция сообщала о том, что двоих воспитателей частного детского сада обвиняют в истязании малышей. Избиения и унижения детей педагогами попали на видео.

*Имя девочки изменено по этическим соображениям.