Автопарк паллиативной службы Новосибирской области увеличился в два раза

Новые внедорожники для патронажных выездных патронажных бригад получили новосибирские поликлиники и районные больницы. Ключи от новых автомобилей «Нива» получили медицинские учреждения Бердска, Барабинска, Черепаново, Кольцово, Карасука и Новосибирска: поликлиника № 24, поликлиника № 22, городская клиническая больница № 2. Детскому лечебно-реабилитационному центру (г. Новосибирск) выделено два автомобиля. Их вручили медикам заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов и министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

— У нас ведется системная работа по улучшению качества и доступности паллиативной помощи именно на дому. В регионе создано 20 бригад для выезда к взрослому населению и 10 бригад – детских. Конечно же, возможности, оперативность, качество, доступность оказания этой медицинской услуги зависит от средств передвижения. Поэтому в течение последних лет выделяются средства на приобретение автомобилей, – подчеркнул Сергей Нелюбов.

Он подчеркнул, что за 2022-2023 годы в регионе было куплено 9 автомобилей. В 2024 году за счет федерального и областного бюджетов приобретено сразу 10 автомобилей.

— Теперь патронажная служба располагает 19 машинами. В следующем году мы планируем закупить еще 5 автомобилей, — добавил он.

Заместитель губернатора напомнил, что правительство Новосибирской области в 2020 году утвердило программу «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи в Новосибирской области», и обеспечение выездной патронажной службы автомобилями – одно из ее приоритетных направлений.

В региональном Минздраве рассказали, что помимо выездных бригад в государственных поликлиниках и больницах Новосибирской области открыты 36 амбулаторных паллиативных кабинетов (в 2023 году их было 27), а также развернуты 149 стационарных паллиативных коек (в 2023 году функционировало 126 паллиативных коек для взрослых и детей). Отмечается, что в течение этого года будет открыто еще 30 специализированных коек. Действует дневной стационар на 15 коек.

В 2023 году в регионе врачи паллиативной службы выезжали на дом к неизлечимым пациентам 34 тысяч раз. За первые 6 месяцев 2024 года патронажные бригады совершили уже более 23 тысяч выездов.