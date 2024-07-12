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Где запретить работать мигрантам в 2025 году обсудили в Новосибирской области

  • 12/07/2024, 18:00
Автор: Оксана Мочалова
Где запретить работать мигрантам в 2025 году обсудили в Новосибирской области
Власти региона учтут замечания при разработке постановления.

В Новосибирской области завершились публичные консультации проекта постановления губернатора «Об установлении на 2025 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Новосибирской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности». Нормативный акт разрабатывает региональное Министерство труда и социального развития.

Обсуждение проходило с 27 июня, в нем приняли участие работодатели, министерства и ведомства, ассоциации и др.

Отмечается, что проект документа разрабатывается для создания дополнительных мер по стабилизации численности иностранной рабочей силы, поддержания оптимального баланса трудовых ресурсов, а также содействия в приоритетном порядке трудоустройству российских граждан.

В региональном правительстве рассчитывают, что введение запрета позволит решить проблему увеличения доли преступлений и правонарушений в Новосибирской области, совершенных иностранными гражданами и неограниченного въезда на территорию Российской Федерации граждан из стран «ближнего зарубежья».

В ходе обсуждения поступило пять замечаний. Они размещены на портале «Электронная демократия».

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Новосибирской области отметил, что проект правового акта не должен содержать положения, которые вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения, способствующие возникновению необоснованных расходов.

Минтранс региона предложил установить запрет для мигрантов на работу водителями легкового такси и арендованных автомобилей с водителем. Что касается запрета на перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении, то его решено не устанавливать. Это может привести к кадровому голоду в этой отрасли.

— Среди перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки по регулярным маршрутам Новосибирской области, отсутствуют иностранные граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. Прием водителей для работы по маршрутам осуществляется кадровой службой автотранспортных предприятий в установленном законодательством РФ порядке, — отметили разработчики документа.

ГУ МВД по Новосибирской области внесло в перечень запрещенных видов деятельности для мигрантов дошкольное образование и розничную торговлю напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах.

ООО «Сиблитмаш» попросило не вводить запрет на ряд профессий и специальностей в машиностроительной отрасли из-за дефицита кадров. Особенно, для земледелов, обрубщиков и формовщиков машинной и ручной формовки в литейном производстве, электрогазосварщиков, грузчиков-стропальщиков и др.

Также учтено замечание частного лица Коваленко В. А. Он попросил не вводить запрет на работу иностранных граждан по специальностям в дорожном строительстве и дорожно-эксплуатационном хозяйстве. К таким специальностям отнесены механизатор асфальтоукладчика, водитель катка, водитель грейдера, тракторист, водитель грузового автомобиля, водитель гудронатора, водитель бензовоза, водитель битумовоза, дорожный рабочий, оператор асфальтобетонного завода, оператор битумного хранилища, рабочий асфальтобетонного завода, лаборант, геодезист и т. д.

— Дорожные работы относятся к сезонным, и, по многолетним договорам подрядных организаций на данных работах привлекаются в значительном количестве сезонные работники из иностранных граждан, — отметил он.

Напомним, общая квота на регион по найму сотрудников из стран дальнего зарубежья пока составляет около 3000 человек. Заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Новосибирской области Людмила Фоменко отмечала, что с большой долей вероятности она будет сокращаться.

В апреле в Новосибирской области мигрантам запретили работать в сферах торговли и пассажироперевозок. Предприниматели, опрошенные Infopro54, называли тему привлечения компаниями розничной торговли из сферы малого бизнеса иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, не злободневной — патентов на работу по таким видам деятельности в регионе не особенно много.

Представители рынка такси также говорили, что проблема иностранцев-водителей для города неактуальна. На тот момент в ней были задействованы не более 5% иностранцев. Глава новосибирской «Ассоциации работников такси» Андрей Артюх отметил, что у многих таксистов — выходцев из стран СНГ, о которых пишут в своих постах горожане, уже есть российские паспорта, то есть они под запрет не попадают.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске выявили около 600 мигрантов с фальшивыми документами о знании русского языка.

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : работа для мигрантов Мигранты запрет на работу


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