Автоподставщики получили 3 млн рублей за инсценированные ДТП в Новосибирске

Центральный районный суд Новосибирска начал рассматривать уголовное дело организованный группы, состоящей из 10 лиц. Они обвиняются в мошенничестве с автострахованием.

По версии следствия, обвиняемые с 2016 года по июль 2020 года инсценировали ДТП. Заполняя бланки извещений о ДТП, автоподставщики указывали недостоверные сведения о наличии обстоятельств, подтверждающих наступление страхового случая, и предоставляли эти документы в страховые компании. В целом за несуществующие ДТП организованная группа получила более 2,9 млн рублей.

Напомним, Новосибирская область с 2016 года входит в красную зону по мошенничеству в ОСАГО. По данным Сибирского ГУ ЦБ, индикатор неоднократности убытков в регионе является самым высоким по стране — на 1 июля 2024 года он составил 19,4%, что в 4 раза выше среднероссийского значения.

— Такая высокая величина может являться признаком «автоподстав», когда один и тот же автомобиль или водитель регулярно попадает в ДТП, — ранее комментировали Infopro54 в Сибирском ГУ ЦБ. — Из всех страховых случаев по ОСАГО в Новосибирской области, которые соответствуют признаку «неоднократности», средняя выплата в два раза превышает средний размер компенсаций ущерба после аварии в регионе и на 01.07.2024 она составила 266,4 тыс. рублей.

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), с июня 2023 года по июнь 2024-го в области возбуждены 21,1% уголовных дел относительно направленных в правоохранительные органы заявлений от страховых компаний.

Ранее редакция сообщала о том, что для борьбы с мошенничеством в автостраховании в Новосибирске нужны кардинальные решения.