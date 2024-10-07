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Новосибирск лидирует по количеству аварий с одним автомобилем или водителем в России

  • 07/10/2024, 11:00
Автор: Юлия Данилова
Новосибирск лидирует по количеству аварий с одним автомобилем или водителем в России
Количество таких ДТП в регионе в 4 раза выше, чем в среднем по стране.

В Новосибирской области сохраняется повышенный уровень риска недобросовестных действий в ОСАГО. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ ЦБ.

Уровень суммарного риска в ОСАГО в области составляет 4 балла. Критическим считается от 4 до 7 баллов, поэтому регион не выходит из «красной зоны» риска с 2016 года, хоть и находится в нижней границе этой зоны. Абсолютные значения показателей риска продолжают существенно превышать среднероссийский уровень.

Средняя страховая выплата по ОСАГО в Новосибирской области одна из самых высоких в стране. В первом полугодии 2024 года страховщики в среднем платили по автогражданке 124,5 тыс. руб. Это на 26% больше аналогичного периода прошлого года. При показатель выплат на 40% выше среднероссийского значения, которое составляет 88,8 тыс. руб.

— Высокий размер средней выплаты — один из признаков, который может говорить о мошенничестве с автогражданкой, — констатируют эксперты ГУ ЦБ.

Скользящий коэффициент выплат в регионе составил почти 90% — это в полтора раза больше среднероссийского значения.

— Этот коэффициент рассчитывается в процентах как отношение страховых выплат к страховым премиям за анализируемый период. На его значение могут оказывать влияние любые противоправные действия как при урегулировании убытков, так и при продажах полисов ОСАГО, включая частичное присвоение недобросовестными посредниками страховой премии за счет намеренного искажения факторов, влияющих на расчет стоимости полиса ОСАГО, — пояснили в Сибирском ГУ ЦБ.

При этом эксперты подчеркивают, что в Новосибирской области данный показатель постепенно снижался с 2022 года, но в первом полугодии этого года снова показал рост.

Частота страховых случаев по ОСАГО на 1 июля 2024 года составила 6,2% — почти на четверть больше, чем в среднем по России.

С 1 июля этого года методика оценки риска недобросовестных действий в ОСАГО, публикуемая в ежеквартальном «Мониторинге региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО» дополнена расчетным показателем «Индикатор выборки по признаку неоднократности убытков». Он учитывает те страховые случаи, когда один и тот же автомобиль или водитель в течение анализируемого периода несколько раз становятся участниками аварии.

— По обновленной методике расчета (с учетом четырех перечисленных компонентов) уровень суммарного риска в Новосибирской области составил 5 баллов. Причем индикатор неоднократности убытков в регионе является самым высоким по стране — на 1 июля 2024 года он составил 19,4%, что в 4 раза выше среднероссийского значения. Такая высокая величина может являться признаком «автоподстав», когда один и тот же автомобиль или водитель регулярно попадает в ДТП, — констатировали в Сибирском ГУ ЦБ. — Из всех страховых случаев по ОСАГО в Новосибирской области, которые соответствуют признаку «неоднократности», средняя выплата в два раза превышает средний размер компенсаций ущерба после аварии в регионе и на 01.07.2024 она составила 266,4 тыс. рублей.

В банке также отметили, что ситуация с мошенничеством в ОСАГО находится на особом контроле не только Банка России, но и правоохранительных органов. На официальных сайтах ГУ МВД России по Новосибирской области и областной прокуратуры опубликована информация о завершении расследования и передаче в суд ряда уголовных дел в отношении 80 участников 6 преступных групп по обвинению в мошенничестве в сфере страхования.

Для борьбы с мошенничеством в страховании в Новосибирске нужны кардинальные решения

Для борьбы с мошенничеством в страховании в Новосибирске нужны кардинальные решения

 Напомним, ранее страховщики  заявляли Infopro54 о том, что ключевая причина аномально высокой статистики по страховому мошенничеству в ОСАГО в Новосибирской области — нарушение принципа неотвратимости наказания, так как количество уголовных дел, возбужденных в регионе, удручающе мало. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), с июня 2023 года по июнь 2024-го в области возбуждены 21,1% уголовных дел относительно направленных в правоохранительные органы заявлений от страховых компаний.

Представители Всероссийского союза страховщиков среди наиболее распространенных мошеннических схем выделяют различные вариации инсценировки наступления страхового случая: спровоцированное или сымитированное ДТП, лжеугон автомобиля, причинение повреждений транспортному средству. Кроме того, аферисты часто фальсифицируют и обстоятельства страхового случая: подменяют водителя или номерные знаки, заменяют исправные детали на поврежденные, при отсутствии полиса пытаются срочно купить его, а о ДТП по договоренности со вторым водителем уведомить Госавтоинспекцию парой дней позже (как о только что произошедшем) и так далее.

Активно работают в этом поле и недобросовестные автоюристы, которые подписывают с участником ДТП договор «цессии» и доверенности и идут с документами в суды, а затем получают все выплаты на свои счета (по доверенности).

При этом страховщики подчеркивали, что на фоне высокой доли страхового мошенничества 40% новосибирских водителей ездят без ДТП, соблюдая все правила дорожного движения.  Это один из самых высоких показателей по стране. Но они вынуждены переплачивать за страховки до 20% из-за тех, кто незаконно получает выплаты.

Для кардинального изменения ситуации с мошенничеством в автостраховании, по мнению страховщиков, необходима более систематизированная и планомерная работа страховщиков и правоохранительных органов.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области выявлено более 200 преступлений в автостраховании. Самыми популярными являются спровоцированное или сымитированное ДТП.

Фото freepik, автор: graystudiopro1

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Рубрики : Право&Порядок Транспорт Страхование

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : ОСАГО мошенничество в автостраховании автоподстава


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