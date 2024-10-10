Цены на сливочное масло резко взлетели в Новосибирской области

В Новосибирской области продолжает дорожать сливочное масло. Цены на него начали расти еще летом — в августе они перевалили за 1000 рублей за 1 кг. А уже в октябре купить в магазинах региона масло дешевле чем за 1100 рублей за 1 кг практически невозможно.
Стоит отметить, что на полках постепенно сокращается ассортимент масла от местных производителей. А большинство из тех, чья продукция по-прежнему в продаже, уменьшили пачки. Новым необъявленным стандартом становятся пачки масла весом 150 г.
Причины происходящего объяснили региональные производители молока и молочной продукции.
— Раньше дефицит по молочным жирам перекрывался за счет импорта. Поставки шли из Белоруссии и из тех стран, которые сейчас стали недружественными. Так же шло масло из Уругвая, Аргентины, но сейчас из-за дорогой логистики эти поставки стали невыгодными. Это первая причина некоторого дефицита и соответственно роста цен. Вторая — «обеление» рынка. С введением маркировки, с более жёстким контролем в Меркурии стало меньше фальсификата. Реализовывать такую продукцию стало тяжело, фальсификаторы ушли с рынка. И третья причина — подорожание сырого молока, — рассказал BFM-Новосибирск председатель правления «Союзмолоко.Сибирь», член правления Национального союза производителей молока «Союзмолоко», генеральный директор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко.
Сырое молоко — базовый продукт молочной отрасли. Рост цен на него аграрии называют безусловно справедливым: на низких ценах молочное производство просто не выстоит. Снижение цен в прошлом году стало одной из причин сокращения общего поголовья КРС в регионе. Особенно серьезной проблемой это стало для фермеров. Им нечем было компенсировать падение доходов, и они вынуждены были сдавать коров на мясо.
Напомним, молочные полки в магазинах начали пустеть еще в сентябре. Привычный ассортимент значительно сократился в «Ленте», «Пятерочке». Продавцы пояснили, что у них нет информации о сроках поставки молока. Игорь Елисеенко пояснил Infopro54, что ожидал возникновения этой ситуации в октябре, но, по всей видимости, «уже началось».
— Цена на сырое молоко в регионе последнее время растет большими темпами — на 10-20% с августа. Кроме того, на рынке сырого молока в регионе из-за сокращения поголовья возник дефицит — около 100-150 тысяч тонн в сутки. Но молоко реально было недооценено, поэтому динамика, которую мы наблюдаем сейчас, была предсказуема, — пояснил Елисеенко.
Однако в Минпромторге Новосибирской области, информацию о сокращении ассортимента молочной продукции в магазинах города опровергли.
— Производители сырого молока, имеющие свои производственные мощности по переработке, наращивают производство и поставки на прилавки магазинов продукции, производимой под собственными торговыми марками. Это отражается на снижении объемов производства производителями, работающими на приобретаемом сырье, — заявили в министерстве.
А Федеральная антимонопольная служба направила крупнейшим производителям молочной продукции письма, на основе которых проведет анализ обоснованности оптово-отпускных цен на молоко.
— Организации должны предоставить в службу информацию о средневзвешенных оптово-отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности питьевого молока за период с января по август 2024 года. Необоснованное повышение оптово-отпускных цен станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования, — говорилось в сообщении службы.
Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область проигрывает в борьбе за молочный рынок. На прилавках федеральных сетей почти нет местной молочки. При этом ежедневно аграрии вывозят 1000 тонн молока из региона, так как не хватает мощностей для его переработки.
Источник фото: BFM-Новосибирск
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