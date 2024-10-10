Цены на сливочное масло резко взлетели в Новосибирской области

В Новосибирской области продолжает дорожать сливочное масло. Цены на него начали расти еще летом — в августе они перевалили за 1000 рублей за 1 кг. А уже в октябре купить в магазинах региона масло дешевле чем за 1100 рублей за 1 кг практически невозможно.

Стоит отметить, что на полках постепенно сокращается ассортимент масла от местных производителей. А большинство из тех, чья продукция по-прежнему в продаже, уменьшили пачки. Новым необъявленным стандартом становятся пачки масла весом 150 г.

Причины происходящего объяснили региональные производители молока и молочной продукции.

— Раньше дефицит по молочным жирам перекрывался за счет импорта. Поставки шли из Белоруссии и из тех стран, которые сейчас стали недружественными. Так же шло масло из Уругвая, Аргентины, но сейчас из-за дорогой логистики эти поставки стали невыгодными. Это первая причина некоторого дефицита и соответственно роста цен. Вторая — «обеление» рынка. С введением маркировки, с более жёстким контролем в Меркурии стало меньше фальсификата. Реализовывать такую продукцию стало тяжело, фальсификаторы ушли с рынка. И третья причина — подорожание сырого молока, — рассказал BFM-Новосибирск председатель правления «Союзмолоко.Сибирь», член правления Национального союза производителей молока «Союзмолоко», генеральный директор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко.

Сырое молоко — базовый продукт молочной отрасли. Рост цен на него аграрии называют безусловно справедливым: на низких ценах молочное производство просто не выстоит. Снижение цен в прошлом году стало одной из причин сокращения общего поголовья КРС в регионе. Особенно серьезной проблемой это стало для фермеров. Им нечем было компенсировать падение доходов, и они вынуждены были сдавать коров на мясо.

Напомним, молочные полки в магазинах начали пустеть еще в сентябре. Привычный ассортимент значительно сократился в «Ленте», «Пятерочке». Продавцы пояснили, что у них нет информации о сроках поставки молока. Игорь Елисеенко пояснил Infopro54, что ожидал возникновения этой ситуации в октябре, но, по всей видимости, «уже началось».

— Цена на сырое молоко в регионе последнее время растет большими темпами — на 10-20% с августа. Кроме того, на рынке сырого молока в регионе из-за сокращения поголовья возник дефицит — около 100-150 тысяч тонн в сутки. Но молоко реально было недооценено, поэтому динамика, которую мы наблюдаем сейчас, была предсказуема, — пояснил Елисеенко.

Однако в Минпромторге Новосибирской области, информацию о сокращении ассортимента молочной продукции в магазинах города опровергли.

— Производители сырого молока, имеющие свои производственные мощности по переработке, наращивают производство и поставки на прилавки магазинов продукции, производимой под собственными торговыми марками. Это отражается на снижении объемов производства производителями, работающими на приобретаемом сырье, — заявили в министерстве.

А Федеральная антимонопольная служба направила крупнейшим производителям молочной продукции письма, на основе которых проведет анализ обоснованности оптово-отпускных цен на молоко.

— Организации должны предоставить в службу информацию о средневзвешенных оптово-отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности питьевого молока за период с января по август 2024 года. Необоснованное повышение оптово-отпускных цен станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования, — говорилось в сообщении службы.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область проигрывает в борьбе за молочный рынок. На прилавках федеральных сетей почти нет местной молочки. При этом ежедневно аграрии вывозят 1000 тонн молока из региона, так как не хватает мощностей для его переработки.