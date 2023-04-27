Авторское кино, кассовый якутский триллер и балетное закулисье — видеосервис Wink представил афишу нескучного мая.

Легкие комедии и интеллектуальное кино, военная драма и якутские триллеры, мультфильмы, а также богемные сериалы впечатлят даже самых искушенных любителей кино.

Одной из самых громких премьер мая обещает стать сериал из линейки Wink Originals «Балет» (18+) с хореографией Владимира Варнавы и Аллой Сигаловой в главной роли. Советская прима-балерина Рута Майерс почти 40 лет назад покинула страну и стала всемирно известным хореографом. Она возвращается в Россию, чтобы поставить по приглашению нового директора главного музыкального театра современный балет. Ее ждет встреча с людьми из прошлого, которые стали влиятельными в балетном мире, но прекрасно помнят старые обиды. Рута всеми силами старается не поддаться интригам и сохранить цивилизованные отношения, но эту партию она танцует не одна. Первые эпизоды сериала зрители Wink увидят 18 мая.

Продолжает список новинок настоящее мужское кино. У героев нет выходных, поэтому во втором сезоне сериала-боевика «Сержант» (18+) спецназовец Алексей Серганов (Владимир Епифанцев), едва успев спасти любимую женщину, снова окажется в эпицентре смертельно опасных событий. В этот раз от его действий зависит жизнь двух десятков агентов российских спецслужб. Все эпизоды сериала складываются в многоходовую остросюжетную игру, в которой Алексею противостоят оборотень в погонах полковник Черняев (Дмитрий Муляр) и криминальный босс Рафаэль (Михаил Пореченков). Сериал будет доступен в Wink 30 апреля.

Еще одна история с продолжением ждет поклонников комедийной франшизы «Любовь-морковь». В новом фильме «Любовь-морковь. Восстание машин» (18+) экранная пара Гоши Куценко и Кристины Орбакайте — супруги Андрей и Марина Голубевы — опять меняется телами, но делает это высокотехнологично. Родители бесконечно спорят о том, как воспитывать сына-подростка, который не отрывается от гаджетов, пока однажды не просыпаются в «телах» роботов. Вернуться в себя они смогут, только проявив истинно человеческие качества — юмор, взаимопонимание и умение прощать. Но что делать, если роботы не хотят обратно и, познав все прелести жизни, решают навсегда остаться людьми? Зрители узнают, как разрешится интрига 4 мая.