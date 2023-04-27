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Как можно поучаствовать в «Бессмерном полку» без шествия?

  • 27/04/2023, 14:30
Автор:
шествие Бессмертного полка
Об этом рассказали в мэрии и музее Новосибирска.

В день годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 11 часов на стеле «Новосибирск город трудовой доблести» стартует акция «Бессмертный полк», впервые — в виртуальном формате. В настоящее время мэрия проводит переговоры с рекламными операторами, чтобы они предоставили свои площадки для размещения портретов героев-новосибирцев.

— Мы нашли форму проведения «Бессмертного полка» в виртуальном формате, говорит глава города Анатолий Локоть. У каждого новосибирца есть возможность подать заявку в музей города Новосибирска. Уже собрана довольно большая база 500 человек.

По информации на сайте музея, желающие поучаствовать в акции, должны прислать до 1 мая фото героя с указанием фамилии, имени и отчества на электронную почту m-nsk-bessmertny-polk@yandex.ru. При этом, как сообщили в музее корреспонденту сайта Infopro54, ограничений, а также каких-то требований к самим фотографиям героев нет, главное как можно больше информации о человеке. Те, у кого нет возможности воспользоваться электронной почтой, могут принести оригинал фото героя в музей, сотрудники которого фото должным образом оцифруют и оформят для участия в виртуальной акции.

Напомним, что информация о том, что «Бессмертный полк» в формате очного шествия в Новосибирске отменяется, была озвучена в ходе заседания областного оргкомитета «Победа» в правительстве Новосибирской области в конце прошлой недели. Этому предшествовало решение федерального штаба «Бессмертного полка» об отмене шествия по регионам России. В то же время в центре Новосибирска запланирован военный парад, торжественные возложения цветов и другие массовые мероприятия.

Вместе с тем, как сообщал глава Минрегионразвития Новосибирской области Андрей Клюзов, предлагается ряд альтернатив привычному шествию, посвященному памяти родственников-героев Великой Отечественной войны.

  • Во-первых, акция «Герои с нами», в рамках которой предлагается поместить фото героя на одежде, например на футболках, бейджах, а также на личном автомобиле, общественном транспорте, транспорте, принадлежащем предприятиям и организациям.
  • Во-вторых, жителям области предложат установить временные тематические аватары в соцсетях.
  • В-третьих, в рамках акции «Окна победы»предлагается тематическое оформление окон домов.

 

Ранее редакция сообщала о том, как в праздновании годовщины Победы могут поучаствовать семьи участников спецоперации и волонтёры.

Фото с сайта музея города Новосибирска

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Рубрики : Общество Власть Культура История Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Мэрия Новосибирска музей Новосибирска бессмертный полк Анатолий Локоть


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