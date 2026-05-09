Три новых фильма о войне вошли в топ по просмотрам в Новосибирске

С 30 апреля по 9 мая в топ-проката в кинотеатрах Новосибирска вышел российский фильм «Коммерсант» (18+). По данным ЕАИС, за это время его посмотрели 8204 зрителя на 561 сеансе. Сборы составили 5 млн рублей. Картина о предпринимателе времен 90-х, которого втянули в масштабную аферу по хищению миллиардов из казны.

На втором месте по популярности у горожан и гостей города оказалась российская кинолента «Ангелы Ладоги» (12+) — 450 сеансов и 5078 человек, сборы — 2,5 млн рублей. Фильм рассказывает о молодых спортсменах-буеристах, которая по тонкому льду вывозили из осажденного Ленинграда сирот из детского дома.

На третьем семейная фантастическая комедия «Ждун 2» (6+) — 343 сеанса, которые посетили 2596 человек. Сборы фильма в городе составили 1,3 млн рублей.

На четвертом месте по посещаемости фильм производства США, романтическая комедийная драма «Вот это драма!» (18+) — 249 сеансов, 2551 зрителей. Фильм собрал в городе 1,5 млн рублей.

Замыкает топ российский фильм «Семь верст до рассвета» (16+) — 287 сеансов и 2451 зритель, сборы — 1,3 млн рублей. Это история о реальном жителе Псковской области Матвее Кузьмине, который повторил подвиг Ивана Сусанина и предотвратил диверсию в советском тылу.

Таким образом, два из пяти фильмов в топе популярных у новосибирцев новых кинолент, которые идут в кинотеатрах города в начале мая, посвящены героям Великой Отечественный войны. Этот список можно дополнить российской кинолентой «Литвяк» (16+), которую посмотрели 1784 новосибирцев на 310 сеансах, сборы фильма составили 974 тысячи рублей. Это история молодой летчицы Лидии Литвяк, прославившейся как самая результативная женщина-пилот Второй мировой войны.

Сегодня, 9 мая, в топе по количеству зрителей оказались «Ангелы Ладоги».

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы назвали лучшие фильмы о Великой Отечественной войне.