В Иркутске стартует проект бесплатных кинопоказов во дворах

С наступлением летнего сезона в Иркутске возобновляется городской культурный проект «Летний кинотеатр во дворах» (6+). В 2026 году организаторы планируют провести около 60 бесплатных кинопоказов под открытым небом для жителей многоквартирных домов и частного сектора.

Проект реализуется администрацией Иркутска совместно с МКУ «Город», органами территориального общественного самоуправления и инициативными жителями. Как отметили в мэрии, формат дворовых кинопоказов остаётся востребованным у горожан: в прошлом сезоне состоялось 56 сеансов, которые посетили более 4,5 тысячи человек.

— Жители самостоятельно выбирают фильмы для просмотра. В программу традиционно входят отечественные мультфильмы, патриотическое кино, советские комедии и современные российские киноленты, — цитирует начальника управления реализации общественных инициатив Александру Егорову IrkutskMedia.

Киносеансы проводят в вечернее время при условии, что на площадке собирается не менее 30 зрителей. Для трансляции используется специальный экран, установленный на торце автомобиля «Газель».

Проект «Летний кинотеатр во дворах» реализуется в Иркутске с 2012 года.

В Новосибирске централизованные кинопоказы проходят в Нарымском сквере. Практики сеансов в районах города — нет.

