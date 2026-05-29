Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям

В Иркутске стартует проект бесплатных кинопоказов во дворах

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Ежегодно такие сеансы в городе посещают несколько тысяч человек

С наступлением летнего сезона в Иркутске возобновляется городской культурный проект «Летний кинотеатр во дворах» (6+). В 2026 году организаторы планируют провести около 60 бесплатных кинопоказов под открытым небом для жителей многоквартирных домов и частного сектора.

Проект реализуется администрацией Иркутска совместно с МКУ «Город», органами территориального общественного самоуправления и инициативными жителями. Как отметили в мэрии, формат дворовых кинопоказов остаётся востребованным у горожан: в прошлом сезоне состоялось 56 сеансов, которые посетили более 4,5 тысячи человек.

— Жители самостоятельно выбирают фильмы для просмотра. В программу традиционно входят отечественные мультфильмы, патриотическое кино, советские комедии и современные российские киноленты, — цитирует начальника управления реализации общественных инициатив Александру Егорову IrkutskMedia.

Киносеансы проводят в вечернее время при условии, что на площадке собирается не менее 30 зрителей. Для трансляции используется специальный экран, установленный на торце автомобиля «Газель».

Проект «Летний кинотеатр во дворах» реализуется в Иркутске с 2012 года.

В Новосибирске централизованные кинопоказы проходят в Нарымском сквере. Практики сеансов в районах города — нет.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы выбрали лучшие фильмы о Великой Отечественной войне. 

Фото: пресс-службы администрации города Иркутска.

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Новосибирск Иркутск

Теги : ТОС кинопоказ кино

361
0
0
Предыдущая статья
Почти 2,5 тысячи квартир в новых долгостроях насчитали в Новосибирске
Следующая статья
Ужесточается контроль за мусорными полигонами в Новосибирской области

Три новых фильма о войне вошли в топ по просмотрам в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

С 30 апреля по 9 мая в топ-проката в кинотеатрах Новосибирска вышел российский фильм «Коммерсант» (18+). По данным ЕАИС, за это время его посмотрели 8204 зрителя на 561 сеансе. Сборы составили 5 млн рублей.  Картина о предпринимателе времен 90-х, которого втянули в масштабную аферу по хищению миллиардов из казны.

На втором месте по популярности у горожан и гостей города оказалась российская кинолента «Ангелы Ладоги» (12+) — 450 сеансов и 5078 человек, сборы — 2,5 млн рублей. Фильм рассказывает о молодых спортсменах-буеристах, которая по тонкому льду вывозили из осажденного Ленинграда сирот из детского дома.

Читать полностью

Найти подвох на экране: новосибирский педагог рассказал, как в кино нарушают законы физики

Автор: Юлия Данилова

В мае 2026 года нас ждут громкие кинопремьеры, в том числе брутальный «Мортал Комбат 2» (18+), «Грязные деньги» (18+) отвязного Гая Ричи, космические «Мандалорец и Грогу» (18+). Мы увидим массу спецэффектов, в том числе, нарушающих законы физики. Старший преподаватель кафедры физики, техники и технологического образования НГПУ Алексей Стремилов рассказывает, как эффектные сцены выглядели бы в реальности.

— Кино — это искусство, где зрелищность часто важнее научной достоверности. Чтобы сделать сюжет захватывающим, режиссёры и сценаристы нередко пренебрегают законами физики. Погоня за визуальными образами может приводить к потерям реалистичности, часто к очень грубым, — сообщает физик.

Читать полностью

Больше тишины: в Новосибирске эксперты рассказали, как новая цензура меняет фильмы

Автор: Мария Гарифуллина

Чуть больше месяца прошло со дня вступления в силу закона об обязательной маркировке произведений литературы и искусства, содержащих упоминания наркотиков, а также закона, который запрещает распространение фильмов и сериалов, дискредитирующих или пропагандирующих отрицание традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Infopro54 поговорил со зрителями и экспертами о том, что фактически изменилось на ТВ, в кинотеатрах и онлайн-кинотеатрах.

Есть несколько изменений, которые отмечают зрители. Во-первых, в фильмах стало больше тишины. Она появляется на месте некоторых слов и выражений. Это не только нецензурная лексика. Теперь тишина заменяет некоторые грубые и просторечные выражения, слова, связанные с ЛГБТ*-тематикой и наркотиками.

Читать полностью

Глава новосибирского Союза отцов поддержал квоты на иностранное кино

Автор: Юлия Данилова

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по культуре призвал ускорить введение квот на иностранное кино в российском кинопрокате. Лидер новосибирского Союза отцов Сергей Майоров поддержал его в этом вопросе.

— Поднятый президентом вопрос, лежит в плоскости национальной безопасности и культурного суверенитета. Бесконтрольный поток зарубежного контента, особенно низкосортного, создаёт дисбаланс на внутреннем рынке, — заявил Майоров.

Читать полностью

Рост цен на билеты в кино и театры Новосибирска оказался в два раза выше инфляции

Автор: Юлия Данилова

В январе 2026 года по сравнению с прошлым месяцем в Новосибирской области выросли цены на услуги организаций культуры. При этом заметно подорожали билеты в кино. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ ЦБ.

По данным Единой федеральной автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, в целом по стране поток зрителей в кинотеатры на новогодних праздниках вырос по сравнению с прошлым годом на 49%.

Читать полностью

«Чебурашка 2» стал лидером кинопроката в Новосибирске в первые дни января

Автор: Мария Гарифуллина

1 января в кинопрокат вышли сразу три российских фильма для детей: «Чебурашка 2», «Простоквашино» и «Буратино». Infopro54 изучил данные ЕАИС о показах фильмов в кинозалах региона и выяснил, что многие жители Новосибирска решили начать новый год с похода в кино: за первые два дня января названные фильмы посмотрели более 69 тысяч человек.

Лидером кинопроката 1 и 2 января стал фильм «Чебурашка 2». За два дня в кинотеатрах Новосибирской области его посмотрели более 36 тысяч человек. Сборы превысили 24 миллиона рублей. На втором месте по количеству зрителей и сборам — фильм «Простоквашино»: 18,4 тысячи зрителей, сборы — 12,2 миллиона рублей. Третье место у фильма «Буратино»: 15,4 тысячи зрителей, сборы — 10,4 миллиона рублей.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес

Ужесточается контроль за мусорными полигонами в Новосибирской области

Бизнес Недвижимость

Почти 2,5 тысячи квартир в новых долгостроях насчитали в Новосибирске

Общество

Библиотекарь из Маслянино победила во Всероссийском конкурсе

Финансы

Треть россиян используют при оплате за границей российские платежные сервисы

Бизнес Общество

Новые законы для новосибирцев заработают в июне 2026 года

Власть Общество

Пляж «Дюны» около Бердска в этом году снова будет работать

Город Недвижимость Общество

Снос павильонов, «Турист» и «Аэрон»: архитекторы оценили изменения на новосибирской площади Маркса

Культура Общество

Арт-журналистов, пишущих об искусстве, будут готовить в Новосибирске

Общество

О новшествах приемной кампании в вузах Новосибирска рассказали ректоры

Бизнес Власть

Первые предприниматели получили места для торговли на кладбищах через аукцион

Общество

Технологическое лидерство России: в конкурсе журналистов принимаются материалы о кадровом потенциале Сибири

Власть Общество

Пляжи Новосибирска включат в федеральный реестр

Общество

Крупный град побил огороды под Новосибирском

Власть

Новосибирская область укрепляет позиции в сфере грузоперевозок

Бизнес Промышленность

Пивоваренный гигант из Китая заинтересовался продукцией новосибирских компаний

Наука Общество

«Вектор» запатентовал псевдовирусы для оценки препаратов против «сибирского» варианта ВИЧ

Бизнес Общество Право&Порядок Финансы

«Гороскоп — часть досуга, а не основа портфеля»: новосибирцев, выходящих на финансовый рынок, подстерегают финансовые тарологи

Авто Город Общество

Штормовое предупреждение передали службы в Новосибирске

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Культура Общество Прямым текстом

Людмила Инютина: Почему русский язык остаётся главным объединяющим фактором для всех народов страны

Бизнес Прямым текстом Технологии

Владимир Лебедев: Российский облачный рынок готовится к квантовой эпохе

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности