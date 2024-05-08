Авторы лучших сценариев для «Цифрового ликбеза» про Ряпушку Варю и Налима Максима смогут посетить Москву

В российских школах запускается новый сезон образовательного проекта «Цифровой ликбез». Его партнером выступает «Авито». Герои роликов Ряпушка Варя и ее друг Налим учатся правилам безопасных покупок и тренируются грамотно размещать собственные объявления в сети. От Полины, старшей сестры Вари, они узнают, как выбирать надежных продавцов и товары, безопасно общаться, оформлять доставку. Кроме того, ролики научат, как отличить надежного продавца, как использовать инструменты защиты крупных интернет-платформ, что такое модерация и где искать правила работы с сайтами.

— Крупные компании уделяют огромное внимание защите пользователей и внедрению технологий защиты на своих платформах. Самым уязвимым звеном всегда была и остается человеческая психика, и важно, чтобы дети учились безопасности в онлайн-пространстве, как только начинают пользоваться мобильным телефоном. Мы уверены, что герои, созданные нами для «Цифрового ликбеза», помогут ребятам увереннее чувствовать себя в интернете, а их родителям — меньше волноваться о безопасности детей, — отметила директор департамента доверия и безопасности «Авито» Наталья Юматова.

Заместитель директора направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Ольга Франчук уверена, что «Цифровой ликбез» поднимает крайне важную тему, которая касается безопасных сделок в интернете.

— Сервисы по размещению объявлений, поиску товаров и услуг стали для нас привычными, но в то же время необходимо проявлять бдительность и уметь защитить себя и близких от схем злоумышленников. Вместе с героями мультфильма на простых и понятных примерах пользователи смогут подробнее узнать о том, как публиковать объявления, отличить надежного продавца или платформу, как совершать безопасные сделки, а также оформить покупку и доставку без лишних сложностей, — говорит она.

Школьникам, которые пройдут урок, организаторы предлагают придумать собственную историю для нового ролика. Авторы десяти лучших историй получат подарки и билеты на экскурсию в московский офис компании. Если победитель живет в другом городе, организацию поездки для него и сопровождающего взрослого компания берет на себя. Два лучших сценария лягут в основу новых серий «Цифрового ликбеза» в следующем учебном году. Посмотреть ролики, а также узнать методические рекомендации для учителей можно на сайте проекта Цифровойликбез.рф.

Итоги конкурса будут подведены в сентябре текущего года.

«Цифровой ликбез» — всероссийский просветительский проект, организованный АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения и Минцифры России. Ведущие ИТ-компании страны разработали серию видеороликов, в которых простым языком рассказывают о правилах безопасного поведения в интернете.

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