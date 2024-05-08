Депутат обвинил в русофобии организаторов народной выставки в Новосибирске

Депутат Мосгордумы Андрей Медведев обратил внимание общественности на одну из экспозиций в Новосибирске. Он заявил, что на фотовыставке представлены все национальности, за исключением русской.

— Вы видите на плакатах социальной рекламы русских? Когда вместо сердца, ума и души у чиновников какой-то неолиберальный BLM в его российском варианте, получается вот это, — написал Медведев в своем Телеграм-канале.

Депутат считает, что в фотовыставке красной линией проявляется расизм, а посыл новосибирских властей таков, что русские сами оказались в гостях у перечисленных на снимках наций.

— Если это не разжигание розни, тогда что же? — заявил Андрей Медведев.

Презентация экспозиции «Многонациональный город в лицах» прошла в Первомайском сквере Новосибирска 4 года назад. Идею автора проекта, фотографа Андрея Иванова, поддержала региональная общественная организация «Национально-культурная автономия армян Новосибирской области».

Мэрия города на средства муниципального гранта установила стенды с фотоснимками людей в национальных костюмах. В съемках приняли участие активисты молодежных национальных объединений и общественники. Русскую национальность представила жительница города Александра Попович.

Спустя 6 месяцев выставку из сквера перенесли на станцию метро «Березовая роща».

Пост с высказываниями Андрея Медведева подхватили некоторые новосибирские Телеграм-каналы. Авторы смакуют тему миграции и ущемления русского народа в сибирской столице.

На критику многонациональной экспозиции московским депутатом ответил вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов.

— Интернационализм — замечательное движение. Но есть те, кто вырывает это из контекста и муссируют. У нас все национальности имеют право жить в нашей стране, быть гражданами. Но русский народ — это основа всей нашей государственности и нашего многонационального народа в целом, — прокомментировал Сибкрай.ru ажиотаж вокруг высказывания Медведева Андрей Панферов.

Ранее редакция сообщала о том, что депутат Госдумы Яна Лантратова предложила министру просвещения России научить школьников распознавать и пресекать фейки и проявление русофобии в медийном пространстве. Она отметила, что с начала СВО количество распространяемых фейков, созданных для того, чтобы посеять панику и дискредитировать действия российской власти, резко возросло.