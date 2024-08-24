Автосалон продал «ржавое ведро с гвоздями» за 2 млн жительнице Новосибирска

Жительница Новосибирска стала жертвой недобросовестных сотрудников автосалона, который буквально втюхал ей непригодный автомобиль за 2 миллиона.

Евгения Чернокозинская приехала в салон «Сибирский Тракт» на улице Жуковской, чтобы купить Mitsubishi Pajero 2012 года, который она тщательно выбирала целых три месяца. Однако менеджер отговорил ее от покупки, а взамен предложил Chery Tiggo 3 2017 года. Сотрудники салона буквально «мариновали» женщину целый день, и она не глядя подписала документы.

— Менеджер по имени Артур убеждал меня, что машина в идеальном техническом состоянии, 2017 года выпуска, с пробегом 80 тысяч километров, что мне нужно будет только менять фильтра и масла. Что данный кузов полностью оцинкован и ржаветь он не будет. Я полностью доверилась квалифицированному менеджеру, — рассказала Сибкрай.ru Евгения Чернокозинская.

По словам собеседницы ее пригласили в кабинет руководителя кредитного отдела, где на бумаге были распечатаны условия кредитования: без сумм, без озвучки стоимости автомобиля, без названия банков, но, со слов менеджера, с очень выгодными условиями.

Спустя 6 часов, замученная настойчивостью менеджеров салона, женщина подписала и этот документ, и тот, в котором говорилось, что при покупке на нее не оказывалось давление.

Наутро обладательница нового авто с ужасом осознала, что купила за 2,1 миллиона в кредит непригодную к эксплуатации машину.

Досудебная экспертиза пришла к выводу, что автомобиль имеет множество дефектов и вообще по правилам дорожного движения не может выезжать на дороги общего пользования. Среди наиболее серьезных изъянов: ржавчина по всему кузову, царапины, трещины, «коптящий» двигатель, неисправные лямбда-зонд и тормозная система.

Чернокозинская пыталась вернуть машину, но ей объяснили – сделать это будет невозможно. Теперь сдать неудачную покупку женщина планирует через суд.

В автосалоне журналистам пояснили, что дважды пытались прийти к компромиссу, но покупательница отказалась приехать.

Стоит отметить, что средняя оценка салона по отзывам пользователей составляет 4,5. Однако негативных комментариев о работе менеджеров, о политике продаж «Сибирского Тракта», а также о товаре, который они продают клиентам, хватает.

Ранее редакция сообщала о том, что более 40% автомобилистов в Новосибирской области переплачивают за ОСАГО из-за мошенников. Даже не смотря на то, они сами не попадали в ДТП последние 10 лет.