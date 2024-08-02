Более 40 процентов новосибирцев переплачивают за ОСАГО из-за мошенников

Доля автовладельцев, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО, в Новосибирской области по итогам первого полугодия 2024 года составила 40,7%. То есть столько водителей не попадали в ДТП последние 10 лет. Для сравнения, в среднем по России доля водителей с минимальным значением КБМ составила 33,2%, сообщила пресс-служба Российского союза автостраховщиков.

При этом в первом полугодии 2024 года средняя стоимость автогражданки в Новосибирской области выросла на 7% по сравнению с прошлым годом и составила 8 792 рублей. В Новосибирске рост еще выше — 10%, до 10 213 рублей. Для сравнения — средняя стоимость ОСАГО в российских регионах за аналогичный период — 6 988 руб.

Напомним, Новосибирская область в 2016 году попала «красную зону» регионов России, которые относятся к высокорисковым с точки зрения страхового мошенничества с ОСАГО. В октябре 2023 года страховщики прогнозировали, что в регионе могут возникнуть проблемы с покупкой полисов ОСАГО и ростом их стоимости на 20-30% из-за роста мошенничества, а также отказа правоохранительных органов возбуждать уголовные дела по автогражданке.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области выросли выплаты по ОСАГО до 114 тысяч рублей.