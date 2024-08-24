Смотровую площадку на пруду с уточками и ондатрой откроют в Новосибирске

25 августа на улице Большой пройдёт презентация нового зелёного уголка —«Уткин двор». Это пруд, где можно будет полюбоваться на уточек и ондатру.
Инициатива превратить небольшой естественный водоём, в котором обитают десятки утиных семейств, в рекреационную зону появилась у активистов ТОС.
Именно они разработали дизайн-проект и выиграли грант мэрии. Строительство велось в июне и июле.
На пруду есть ограждение, смотровая площадка, уличный прожектор на солнечных батареях, урна, информационный стенд и велопарковка.
– Также появился новый дорожный знак: «Внимание! Утки переходят дорогу!». Этим летом в пруду поселилась ондатра. В планах активистов – развести в естественном водоеме рыбок, – говорится в сообщении мэрии Новосибирска.
Ранее редакция сообщала о том, что дайверы затопили пиратскую лодку в мраморном карьере под Новосибирском.
Источник фото:Мэрия Новосибирска
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