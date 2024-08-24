Новосибирцы готовы производить яхты для детских команд всей России

Новосибирская компания RXSailing совместно с Федерацией парусного спорта Новосибирской области разработала первую детскую отечественную яхту нового типа. Швертбот RX1 — одномачтовое спортивное судно с выдвижным килем. Это аналог английской яхты RS Terra международного юношеского класса, на которых в том числе проводятся чемпионаты мира. Тестирование яхты прошло на этой неделе на Кубке VEKA среди детско-юношеских парусных школ Новосибирской области.

— На данной яхте можно запускать начальный и средний уровень спортивной подготовки, это возрастная группа от 7 до 15 лет, — поясняет президент Федерации парусного спорта Новосибирской области, вице-президент всероссийской федерации парусного спорта по Сибирскому федеральному округу Владимир Коваленко.

Один из разработчиков яхты, представитель компании RXSailing Евгений Хромов пояснил редакции Infopro54, что идея производства яхт пришла ему с компаньоном после 12 лет погружения в парусный спорт. Новосибирцы сами стали шкиперами, проводили соревнования и регаты, в том числе в Средиземном море. А в 2023 году решили экстраполировать свои знания и наработки на детский спорт.

— Мы обратились в Федерацию парусного спорта, выслушали их пожелания и разработали яхту. Ее аналоги в России не производят, — комментирует Евгений Хромов. — Швертбот RX1 — это тренировочная лодка, на которую можно пересаживать детей для плавного перехода от «Оптимиста», с которого дети начинают учиться парусному спорту, к более профессиональными яхтами «Луч», «Лазер», «Финн».

В Минспорта области отметили, что после необходимых испытаний лодка будет внесена в специальный реестр, а соревнования в данном классе — в единый календарный план мероприятий. По словам Евгения Хромова, только для нужд команд Сибирского федерального округа необходимы около 50 лодок. В целом по России работают 190-200 детско-юношеских школ парусного спорта, которым в идеале нужны 10-15 лодок.

— Теоретически мы закроем этот объем за зиму 2024-2025 года, так как в день можем производить 3 лодки. Мы, как инжиниринговая компания, размещаем заказы на изготовление комплектующих на новосибирских предприятиях, а на своей площадке проводим финальную сборку, — комментирует собеседник Infopro54. — Экспортный вариант подобной лодки с растаможкой стоит в три раза дороже. А если школы привлекают спонсоров для покупки яхт (что практикуется в данном виде спорта), то разница может более чем в 5 раз.

Кроме того, Хромов рассказал, что новосибирцы разрабатывают и другие модели лодок. В конце года RXSailing планирует спустить на воду катамаран, который ориентирован на туристов, а также турбазы, расположенные по берегам водоемов. В перспективе планируется ежегодно выпускать новую модель лодки.

— Безусловно, у нас есть мысли и об экспорте. Но пока мы решили сосредоточиться на российском рынке, который закрыт для других производителей. Его нужно наполнять хорошей отечественной продукцией, — заявил Евгений Хромов.

По данным Минспорта региона, в Новосибирской области растет популярность парусного спорта. За последние несколько лет количество занимающихся выросло почти в 3 раза. Сегодня самым массовым классом детских яхт является «Оптимист». В России их производят компании ООО «Альтаир» и ООО «Политермо».

По данным Seldon.Basis, компания ООО «Рост Проект» — бренд RXSailing — создана в 2022 году. Директор — Денис Стасенко, учредитель —Лариса Чугайнова.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске планируют развивать яхтенный туризм и парусный спорт.