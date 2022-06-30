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Автоваз может начать продажи упрощенного внедорожника Lada Niva Travel в августе 2022 года

  • 30/06/2022, 12:50
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Автоваз может начать продажи упрощенного внедорожника Lada Niva Travel в августе 2022 года
Официального подтверждения выхода «упрощенной» Niva Travel еще нет, но, если верить инсайдерам из Avtograd News, пробная партия «антикризисных» внедорожников уже собрана.

«Упрощенная» версия внедорожника LADA Niva Travel должна поступить в продажу в августе текущего года, сообщает портал Autonews со ссылкой на один из крупных столичных дилеров LADA.

Официального подтверждения выхода «упрощенной» Niva Travel еще нет, но, если верить инсайдерам из Avtograd News, пробная партия «антикризисных» внедорожников уже собрана. По их словам, они лишились антиблокировочной системы тормозов (ABS), комплекса «ЭРА-ГЛОНАСС» и единственной подушки безопасности, а также получили новые ремни безопасности отечественного производства.

Значимых перемен в «технике» LADA Niva Travel не предвидится.

Напомним, первой «упрощенной» моделью «АвтоВАЗа» стала LADA Granta, производство которой началось в Тольятти две недели назад. В комплектации Classic 2022 модельного года она лишилась подушек безопасности, электронных систем ABS, ESP и ESC, преднатяжителей ремней безопасности, штатной охранной системы с иммобилайзером и системы экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС».

Продажи «антисанкционной» LADA Granta Classic’22 уже начались. Седан стоит минимум 678 300 рублей, лифтбек – 698 300 рублей, а универсал – 705 300 рублей без учета возможной скидки 20 000 рублей за «Трейд-ин» и кредит по программе LADA Finance.

Фото: pixabay.com — Bru-nO

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Россия

Теги : бизнес автопром Автоваз


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