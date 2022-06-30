На набережной Новосибирска появится еще одна площадка для наблюдения за салютом

— Мы приняли решение (в этом году) проводить мероприятия в честь Дня города без перекрытия проезжей части. Мы не использовали площадь Ленина, Красный проспект. Поэтому концентрация (зрителей) на набережной была особенно высокой (В ходе аппаратного совещании на этой неделе называлась цифра более 200 тыс человек. — Ред.), — признал на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Он напомнил, что в следующем году Новосибирск открывает новую большую площадку на набережной — парк «Арена».
— Это большая площадка, где может собраться еще больше человек, чем на набережной в районе «Речного вокзала». Надеюсь, что этот фактор позволит перераспределить число участников и зрителей такого зрелищного мероприятия, как фейерверк и эта проблема (транспортный коллапс и перекрытие станции метро) будет решена, — добавил мэр.
В итоге мэр поручил подчиненным совместно с ГИБДД отработать все режимы единовременного массового вывоза людей с крупных городских мероприятий.
Ранее редакция сообщала о том, что на центральных улицах города после зимы вновь разрушилась тактильная плитка.
Фото из телеграм-канала Анатолия Локтя
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