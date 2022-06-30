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На набережной Новосибирска появится еще одна площадка для наблюдения за салютом

  • 30/06/2022, 12:55
Автор:
новости Новосибирска
На левом берегу.

— Мы приняли решение (в этом году) проводить мероприятия в честь Дня города без перекрытия проезжей части. Мы не использовали площадь Ленина, Красный проспект. Поэтому концентрация (зрителей) на набережной была особенно высокой (В ходе аппаратного совещании на этой неделе называлась цифра более 200 тыс человек. — Ред.), — признал на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Он напомнил, что в следующем году Новосибирск открывает новую большую площадку на набережной — парк «Арена».

— Это большая площадка, где может собраться еще больше человек, чем на набережной в районе «Речного вокзала». Надеюсь, что этот фактор позволит перераспределить число участников и зрителей такого зрелищного мероприятия, как фейерверк и эта проблема (транспортный коллапс и перекрытие станции метро) будет решена, — добавил мэр.

новости Новосибирска

В мэрии прокомментировали транспортный коллапс после салюта в День города

Напомним, на аппаратном совещании в мэрии в начале недели начальник департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска Сергей Куценко прокомментировал причины возникновения транспортного коллапса вечером после салюта в День города. По его словам, ГИБДД по собственной инициативе перекрыли ул Большевистская. Они трактовали это решение необходимостью обеспечить безопасность граждан в рамках их передвижения по проезжей части. В итоге транспорт, который планировалось использовать для перевозки отдыхающих с набережной, не был использован, и большое количество отдыхающих шли пешком. Станция метро «Речной вокзал» также была перекрыта пока основной поток зрителей не ушел с набережной, чтобы избежать давки.

В итоге мэр поручил подчиненным совместно с ГИБДД отработать все режимы единовременного массового вывоза людей с крупных городских мероприятий.

 

Ранее редакция сообщала о том, что на центральных улицах города после зимы вновь разрушилась тактильная плитка. 

Фото из телеграм-канала Анатолия Локтя

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : салют набережная город


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