АвтоВАЗ может снова повысить цены на Lada

Вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин в беседе с «Газета.Ru» сообщил, что повышение утильсбора, лоббируемое «АвтоВАЗом», необходимо предприятию для того, чтобы избавиться от конкурентов в его рыночном сегменте. И как только индексация ставок утилизационного сбора произойдет, отечественный автопроизводитель может повысить цены на модели Lada.

Эксперт отмечает, что стоимость автомобилей Lada уже сопоставима с продукцией китайских автобрендов. Например, Vesta практически сравнялась с качественным кроссовером Haval Jolion, цена которого составляет более двух млн рублей. А автомобили Kaiyi предлагаются на рынке дешевле продукции российского завода.

Антон Шапарин пояснил, что «АвтоВАЗ» наверняка будет как всегда повышать цены постепенно.

Ранее редакция сообщала, что внедорожники обогнали седаны по популярности среди новых авто в Новосибирске.