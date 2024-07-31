В Новосибирске началась кампания по подготовке к зимнему содержанию дорог

В Новосибирске начинается кампания по подготовке к зимнему содержанию дорог. В городе для обработки улиц в зимний период используют в основном пескосоляную смесь. Кроме того, применяется гравийная крошка и противогололедные реагенты.

По информации «Уральского завода противогололедных материалов» (производитель «Бионорда») в зимний сезон 2023–2024 годов городские службы закупали около 5000 тонн средства.

Применение «Бионорда» вызывает много вопросов у общественников. Напомним, в марте 2024 года вопрос безопасности этого средства рассматривался на комиссии по экологии Новосибирска. Тогда депутаты потребовали от мэрии доказательств безопасности реагента.

Заведующая кафедрой общей и военной гигиены ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Минздрава России (СЗГМУ им. И.И. Мечникова), доктор медицинских наук, профессор Лилия Аликбаева в интервью редакции подчеркивала, что исследования по оценке загрязнения воздуха взвешенными веществами и «дорожного смета» в крупных городах России показали наличие диоксида кремния — то есть песка, который используют для обработки улиц зимой дорожные службы. На его долю пришлись от 84 до 92% отходов.

— Пескосоляную смесь исторически использовали как противогололедный материал. Она применялась для снижения скользкости на дорогах с XIX века, так как способствовала устойчивости карет (для саней песок не подходит) и предотвращению травматизма пешеходов. В современных реалиях использование песка приводит к образованию мелкодисперсной фракции, то есть пыли. Гравийная крошка требует обязательной последующей уборки уличными пылесосами, иначе система водоотведения города придет в негодность, а это для любого города катастрофа, — отмечала профессор.

По данным «Уральского завода противогололедных материалов», в числе покупателей «Бионорда» в Новосибирске (через дистрибьютеров) — более 100 компаний, как частных, так и муниципальных. Около половины этих организаций — управляющие компании и ТСЖ. Кроме того, средство используют больницы и торговые центры, строительные и транспортные компании, образовательные организации и учреждения культуры.

— Например, «Бионорд» нельзя рассыпать просто так, разрыхленную массу через час надо обязательно убрать, — говорит директор по развитию ООО «Торговый дом «Стройдинг»» (официальный дистрибьютор реагента в Новосибирске) Елена Багуто.

В компании утверждают, что средство не забивает ливневки и требует меньшего расхода по сравнению с другими средствами. Кроме того, оно работает при температуре ниже –15°C.

— Рост объемов покупок современных противогололёдных материалов частными лицами носит, на мой взгляд, эволюционный характер, — отметил ТД УЗПМ Дмитрий Зайничковский. — Под влиянием экономических, социальных и культурных факторов люди уделяют больше внимания своему вкладу в экологию, комфорт и безопасность пространства вокруг себя.

Ранее редакция сообщала, что в трех районах Новосибирска запустили эксперимент по борьбе с пылью. Подрядчики должны привести в порядок газоны, которые являются одним из источников появления пыли на дорогах города.