«Хочешь, чтобы тебя убили?»: автохамы на машинах без номеров напали на сотрудника Росгвардии в Новосибирске

Житель Новосибирска заявил о нападении на него компании иностранцев, гонявших на машинах без номеров по улицам Новосибирска. Мужчина сделал замечание автохамам, после чего они его избили. Инцидент произошел возле военного института в Октябрьском районе 29 сентября.

В то воскресенье Дмитрий возвращался домой в сторону Ключ-Камышенского плато. Проезжая по Большевистской, он обратил внимание на черный Renault Logan без номеров — водитель мчался по дороге и подрезал другие машины. При этом никак не сигнализируя повортником. По словам Дмитрия, возле остановки «Мелькомбинат» лихач едва не врезался в его машину. Мужчина посигналил автохаму и продолжил свой путь. А водитель Renault продолжил хаотичное движение, перестраиваясь с одной полосы на другую, а потом свернул в сторону Ключ-Камышенского плато. К нему присоединилась еще одна машина — белый Haval Jolion. Тоже без номеров. Дмитрий последовал за ними. Когда все трое припарковались, сибиряк позвонил в полицию и сообщил о нарушителях.

Через некоторое время из Haval вышел мужчина, подошел к Дмитрию и начал угрожать. Тот показал удостоверение сотрудника Росгвардии в надежде, что это снизит градус «наезда» хулиганов. Однако в ответ посыпались отборный мат и оскорбления. В этот момент подбежал водитель Haval и начал выламывать водительскую дверь оппонента.

— Я открыл окно, показал им перцовый баллончик и сказал, что применю его, если они не оставят меня в покое. На это водитель достал пистолет ТТ и направил на меня. Я говорю: Для чего ты его достал? Стреляй!». Он опешил, убрал оружие и продолжил выламывать дверь. Я отъехал от них на безопасную дистанцию и сказал, что теперь просто так отсюда не уеду, — рассказал Infopro54 Дмитрий.

Лихачи помчались дальше, а росгвардеец последовал за ними, по пути набирая «112». Автомобили без номеров повернули к КПП Новосибирского военного института войск национальной гвардии (НВИ). Дмитрий предположил, что коллеги помогут ему задержать беспредельщиков, и так же свернул к институту.

— Я военнослужащий этого института, я поверил, что нахожусь дома. Я был уверен, что меня поддержат. Поджимаю их сзади, открываю окно и начинаю кричать находившимся там курсантам, что у них оружие, их нужно задержать, что я сотрудник Росгвардии. В этот момент выходит водитель Haval, открывает мою дверь и бьет мне по лицу. Я достал перцовый баллончик против агрессивных животных и начал с его помощью обороняться, — поясняет собеседник.

Когда Haval пытался скрыться, Дмитрий заблокировал ему путь. Мужчина хотел дождаться полицейских. Один из пассажиров-нарушителей выхватил у курсанта метлу и начал ею избивать «назойливого» новосибирца. К нему присоединился приятель, который наносил Дмитрию удары ногами.

За происходящим наблюдали курсанты НВИ, а после вышли и офицеры. Никто из них не вмешивался в потасовку, где трое иностранцев «гасили» их сослуживца.

Только через несколько минут военные встали стеной между Дмитрием и агрессорами и дали последним уехать.

— Офицеры знают меня в лицо. Я несколько раз прокричал, что у них оружие и что их необходимо задержать, но их просто отпустили. Я спрашиваю у офицеров, почему их отпустили. Они мне: «Ты хочешь, чтобы тебя убили?». Я сел в свою машину и довел их до Речного Вокзала, а дальше потерял из виду, — рассказал собеседник.

В этот же день Дмитрий написал заявление в отдел полиции №6 и обратился в больницу. По его словам, розыск нападавших правоохранители до сих пор не начали.

— Участковый сказал, что передадут материалы в военную прокуратуру. Но со стороны органов никаких процессуальных действий нет, — заявил пострадавший.

Поняв, что разбираться в ситуации у правоохранителей нет никакого желания, Дмитрий занялся розыском самостоятельно.

Выяснилось, что точно такая же машин засветилась и в других местах. Как сообщили Дмитрию на автозаправке, на протяжении более двух недель Haval заправляется бензином «на халяву».

— Неоднократно белый Haval заправлялся по постоплате. Они не оплачивают и уезжают. Машина эта же, но мужчина всегда в капюшоне и закрывает лицо, но бороду видно. Это происходит и на других заправках нашей сети — не оплачивают и уезжают. И днем и поздним вечером. Именно на этом автомобиле, — заявила сотрудница АЗС на Большевистской.

По факту инцидента редакция Infopro54 обратилась за комментариями в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области. На момент публикации комментария от ведомства не последовало.

Редакция будет следить за развитием этой истории.